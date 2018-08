Trudnica u McDonald'su naručila kavu, šokirala se kad je shvatila što je kušala

Trudnica iz Kanade doživjela je, blago rečeno, izrazito neugodno iskustvo kada je otkrila da joj je u McDonald'su umjesto kave poslužena tekućina za čišćenje.

Sarah Douglas naručila je latte u nedjelju ujutro u restoranu u Lethbridgeu u Alberti. Dok se vozila autocestom popila je gutljaj i shvatila da nešto nije u redu, piše CBC.

