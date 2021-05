Troskot otkrila koje će se mjere ublažiti: 'To je opet dosta nelogično...'

Nakon sastanka sa Stožerom, Žaklina Troskot iz Nacionalne udruge ugostitelja otkrila je kako će se radno vrijeme kafića i restorana pomaknuti do 23 sata. Svadbe će moći trajati cijelu večer, na njima će moći biti maksimalno 120 osoba, a otvorit će se unutarnji prostori restorana. Troskot smatra kako su zbog toga kafići nepravedno zakinuti.

- I to još uvijek nisu završeni razgovori. Mi smo bili na razgovoru i sutra ćemo sigurno morati nastaviti zato jer opet dovode kafiće u istu situaciju kad su bili i na zimu gdje su mogli prodavati coffee to go. Sad imamo opet situaciju gdje će u nekim trgovačkim lancima ljudi moći jesti hranu, a neće moći, odmah u lokalu pored, popiti kavu. Tako da je to opet dosta nelogično, kazala je za RTL Direkt i navela kako se, ako epidemiološka situacija bude povoljna, mogu nadati otvaranju od 15. lipnja.

Dodatna vrijeme koje će restorani i kafići raditi, kaže, mnogo im znači.

- Za restorane sigurno puno znači jer morate zamisliti da je do sada bilo do 22 sata. Nisi večerao. Ako dođeš na večeru u 20:30, moraš biti jako brz, tako da su gubili taj večernji posao. Isto tako su gubili vrijeme koji im nije išlo na ruku. Kiša je padala i nije ti ugodno sjediti vani tri sata i večerati. Isto tako, naravno i kafićima tako da će ovo produljenje radnog vremena sigurno doprinijeti nešto, ali velim - nismo do kraja zadovoljni, navela je.

Prema podacima za prva četiri mjeseca ove godine, u usporedbi s 2019., promet je manji 55,5 posto. Troskot je otkrila i podatak koliko je kafića zatvorilo.

VIDEO Ministar Božinović: "Vjerojatno će se dopustiti okupljanja do 100 ljudi i otvoriti zatvoreni dijelovi restorana."

- Imamo taj podatak koji je preko 1000 kafića trajno. Imamo 42 posto subjekata koji su u blokadi, ali imamo još firme, kako ih mi sad možemo nazvati, zombi subjekti koji će kad prestanu mjere, pokazati stvarnu situaciju i tko će na kraju opstati, tko će moći početi raditi i tko će se moći prilagoditi tržištu nakon što nije zaradio već osam mjeseci jer imate kafiće koji nisu imali terasu. Oni ne rade od 28. studenog, kazala je.

- Ono što očekujemo je da koliko god traju bilo kakva ograničenja u radu, to mora pratiti financijske mjere. To više ne bi imalo nikakvog smisla, sad prekinuti, nakon godinu dana. Onda nisu trebali ni ovih godinu dana ništa uplaćivati tako da je to nešto što očekujemo da ide do kraja, rekla je Troskot ističući problem koji će se pojaviti dolaskom sezone.

- Imat ćemo drugi problem, a to je radna snaga. Znači mi smo nepovratno izgubili 12.000 radnih mjesta sada u koroni, gdje su se ugostiteljski djelatnici jednostavno prekvalificirali i puno njih je otišlo na građevinu s obzirom da je tamo velika potražnja. Moramo uzeti u obzir da su oni u ugostiteljstvu stavljeni na crnu listu svih banaka, dakle oni nisu mogli dobivati minuse, da nisu mogli dobivati kredite. Ljudi su jednostavno morali napuštati svoje poslove kako bi mogli preživjeti unatoč tim potporama koje smo dobili, ustvrdila je.