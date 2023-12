Trnovit politički put Davora Filipovića: Htio je tvornicu cjepiva protiv raka, čekao semafor...

Premijer Andrej Plenković objavio je danas da je smijenio Davora Filipovića i njegovog savjetnika Juricu Lovrinčevića. Lovrinčević je navodno od novinara Mreže TV tražio dio državnog novca namijenjenog oglašavanju, objavio je Nacional koji tvrdi da imaju snimke na kojima se to čuje. Večernji list objavio je dio korespondencije Lovrinčevića i Mostovaca. Povjerljive informacije iz Ministarstva dolazile su do Mosta, odnosno Nikole Grmoje. Lovrinčević je Mostovce koristio zbog svog privatnog sukoba s Pavlom Vujnovcem i Marijem Radićem iz Domovinskog pokreta oko suvlasništva u Pevexu, a dijelom i zbog sukoba Davora Filipovića s Franom Barbarićem oko HEP-a.

Jurica Lovrinčević bio je posebni savjetnik ministra Filipovića pa je najnovija afera i njega koštala ministarskog mjesta, na kojem je bio od travnja 2022. Tada je, u Plenkovićevoj mini rekonstrukciji Vlade, zamijenio Tomislava Ćorića. Prije toga bio je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba na izborima 2021., nakon što je Damir Vanđelić odbio HDZ-ovu ponudu da to bude on. No Filipović se na izborima nije toliko istakao programom, koliko nespretnim izjavama, poput one o tvornici cjepiva protiv raka u Zagrebu. "Dugoročno, to bi bilo jako važno za nacionalnu sigurnost, a mogli bismo pokrenuti i proizvodnju raznih cjepiva, cjepiva protiv karcinoma, i na takav način zaposliti brojne visokoobrazovane mlade ljude", objašnjavao je tada. No to mu nije bi jedini gaf. Nakon smrti Đorđa Balaševića nekoliko obožavatelja, po uzoru na pjesmu, u Ilici je u čast preminulom kantautoru objavila transparent na ćirilici. Filipović je rekao kako nije vidio transparent, ali da u Hrvatskoj treba koristiti službeno pismo - odnosno latinicu. "Osobno ne znam ćirilicu, natpis u Ilici ne bih mogao ni pročitati", dodao je. Jedina Balaševićeva pjesma koju zna je "Nikad kao Bane."

Mnoge je nasmijao kad je izjavio da je jednom u SAD-u čekao 20 minuta da pređe cestu jer nije znao da treba pritisnuti dugme na semaforu. Bojao se da zbog krivog prelaska ceste ne ostane bez stipendije, rečeno mu je da i zbog najmanjeg prijestupa može ostati bez nje. Kasnije je i sam priznao da su mu neke izjave bile nespretne, dok ga je za vrijeme kampanje premijer Andrej Plenković branio, ali i napadao novinare da Filipovića namjerno nazivaju krivim imenom.

U drugi krug lokalnih izbora nije uspio ući. Davor Filipović u svom mandatu preživio je aferu s nestalih milijardu kuna iz Ine, borio se s trgovcima oko bujajućih cijena.

Davor Filipović rođen je 1984. godine u Sarajevu. Obitelj mu je izbjegla u ratu, nakon višemjesečnog granatiranja grada. Kao izbjeglice su živjeli u Promajni kod Makarske, gdje je Filipović pohađao dva razreda osnovne škole, koju je završio u Splitu. Tamo se bavio košarkom i završio srednju Ekonomsko-birotehničku školu, nakon koje je dobio sportsku stipendiju za studij na Fairleigh Dickinson University u New Jerseyju. 2004. godine završava studij menadžmenta, a doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s 26 godina. Za znanstvena postignuća triput je bio dobitnik nagrade "Mijo Mirković", a njegova doktorska disertacija je uvrštena među top 10 prema Europskom udruženju doktorskih studija (EDAMBA). Godine 2013. dobio je državnu nagradu za znanstvene novake u području društvenih znanosti. U HDZ je ušao 2014. godine, da bi uskoro postao zastupnik u Gradskoj skupštini.