Oporba: Afera Mreža je nova Fimi Media koja vodi do premijera

Afera Mreža u kojoj posebni savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević po pisanju tjednika Nacional nudi Mreži TV trgovinu utjecajem izazvala je u utorak žestoke kritike saborske oporbe, uz ocjenu da je taj slučaj nova Fimi Media koji vodi do premijera Andreja Plenkovića .

"U Hrvatskoj se događa još jedna strahovita pljačka razmjera usporedivih samo s aferom Fimi Media", ustvrdio je Peđa Grbin (SDP). Smatra da je "HDZ-ova mašinerija preko još jednog u nizu poslušnika, ovaj put direktno povezanog s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem i predsjednikom Vlade odlučila zagrabiti u naše džepove i ukrasti novac hrvatskih građana".

Afera Mreža, naglašava, pokazuje kako HDZ-ovi državni dužnosnici dilaju s novcem građana, plaćaju oglašavanje u određenim medijima i onda nakon toga traže da im se dio toga vrati na račun. Dakle, to više nije ni pet ni deset posto, kao što smo možda nekad bili i naviknuli, ovdje traže pola, kazao je. Nada se i da je snimka podijeljena i s DORH-om, Uskokom i i EPPO-om jer se spominje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. "Potpredsjednik Vlade Branko Bačić najavljuje da namjeravaju Lovrinčevića baciti pod autobus i pokazati da se ovdje radi o grešci pojedinca, ali ovo je grijeh struktura, jer, kao što je to rekao nezaboravni Ilija Čvorović - 'može centrala da pogreši jednom, ali ne može sto puta'", dodao je Grbin.

HDZ je prozvao da pokušava učiniti budale od svih građana ove zemlje koji će tolerirati da se na tolikoj razini krade. "Oni će se praviti kao da to nije ništa i da to nije tema na koju uopće potrebno odgovoriti, zaključio je Grbin.

Vidović: Hrvatska je talac kriminalnih skupina

Davorko Vidović (Socijaldemokrati) smatra da je Hrvatska zarobljena država i talac kriminalnih skupina koje ucjenjuju u maniri čikaških gangstera, reketareći i medije, koristeći javni novac, prisvajajući ovu zemlju, što je, smatra došlo do krajnjih i nedopustivih granica. HDZ ima ozbiljan problem i teško da više itko može oprati ruke i reći da s dotičnim koji se predstavlja kao vlasnik, gospodar javnih poduzeća i koristi to za ucjenu i za prikupljanje novca, vidjet ćemo da li za sebe ili za nekog drugog, nema ništa, kazao je Vidović.

Zanima ga je li to početak neke nove Fimi Medie ili je riječ o skupini kriminalnih bandi koje su zaposjele javne institucije, javna poduzeća i međusobno se sada bore. Ocijenio je da je riječ o nedopustivom stanju koje alarmira i traži ozbiljnu reakciju svih odgovornih u zemlji. Sve priče o našoj europskoj poziciji padaju u vodu pred ovakvim poraznim otkrićima o tome kako se ponašaju oni koji su zarobili ovu državu i ovu zemlju. Dok se ne promijeni politička paradigma u kojoj se partijski poslušnici, agenti, ucjenjivači postavljaju na važna mjesta, u ovoj zemlji se ništa pozitivno ne može dogoditi, zaključio je Vidović.

Selak Raspudić: Most traži osnivanje istražnog povjerenstva i sjednicu Odbora za medije

Marija Selak Raspudić rekla je da Klub Mosta traži osnivanje istražnog povjerenstva koje će utvrditi tko je sve politički i pravno odgovoran u toj aferi koja dolazi kao nova Fimi Media ili ju se, kaže, možda može nazvati 'afera pola-pola' jer se sada očito i polovica novca troši u privatne svrhe. Osim što ćemo sazvati istražno povjerenstvo, naš saborski zastupnik Nino Raspudić koji je član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije uputio je već danas dopis da se hitno sazove sjednica tog tijela kako bi se utvrdila odgovornost svih prozvanih aktera u toj aferi, poručila je. Ustvrdila je da kad se slične afere otkriju u uređenim demokracijama, onda se podnosi ostavka, kao što je to učinio austrijski premijer.

"Najviše nas zanima tko će podnijeti političku odgovornost za korištenje javnog novca u privatne stranačke svrhe. Ovo je samo niz uobičajen u HDZ-ovoj politici potkupljivanja svega što se potkupiti može. Danas je vrlo teško razlučiti do kuda je sve stigla HDZ-ova koruptivna hobotnica i naravno da trebaju padati ostavke kada se javna sredstva koriste da bi se promoviralo određene stranke ili štitilo njihove stranačke interese”, zaključila je.

Benčić: Plenković nastavlja politiku svojih prethodnika plaćanja medijske slike o sebi

Sandra Benčić (Možemo!) ističe da se javni novac koristi na različite načine, pa se i ucjenjuje određene medije da novac kojim se uplati za oglašavanje stavljaju njihove privatne džepove. "Apsolutno je ključno pitanje kome je sve taj novac išao, sigurno nije išao samo glavnom protagonistu Lovrinčeviću, savjetniku ministra Filipovića. Treba naglasiti je da je ovo novi slučaj Fimi Media koji pokazuje da Plenković nastavlja politiku svojih prethodnika da javni novac koristi da bi plaćao medijsku sliku o sebi i pritom nešto i izvukao za sebe”, poručila je.

Osim kriminala u HDZ-u, naglašava, možda najbitniji aspekt koji taj slučaj ponovno otvara je pitanje regulacije i načina funkcioniranja medija u Hrvatskoj i načina na koji funkcioniraju javna vlast - državna i lokalna, koja god razina i kako koristi javna sredstva u odnosu na medije, uključujući privatne medije.

Mlinarić: Ovo ide prema Plenkoviću koji vuče sve konce

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) podsjeća da je njegova stranka prije šest mjeseci u jeku afere 'plin za cent' govorila da, osim šefa HEP-a Frane Barbarića mora otići i ministar gospodarstva Filipović. Sada se vidi, ističe, s kojim se ljudima okružio, tko mu je glavni savjetnik i što ti ljudi rade uz direktnu potporu ministra gospodarstva.

Na potezu je, poručuje, Andrej Plenković da smijeni ministra gospodarstva kao što ga je trebao smijeniti prije šest mjeseci, zajedno s Barbarićem. "Očekujemo da Plenković smijeni jubilarnog, 30. ministra, a koliko imamo informacija, DORH je već počeo raditi po tom izvješću i to neće stati samo na ministru nego mislimo da će to ići prema onome tko zapravo vuče sve konce vuče, a to je Andrija Plenković”, poručio je Mlinarić.

