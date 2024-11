Tri rasistička napada u tri sata? U Splitu navodno pretučeni strani radnici, dvojica su u bolnici

Čak tri sukoba dogodila su se u petak navečer u Splitu, javila je policija u večernjim satima. Naime, u samo dva sata policija je zaprimila tri dojave o sukobima u kojima su bile ozlijeđene dvije osobe, a policija trenutno traži sve počinitelje. Slobodna Dalmacija sada doznaje da su žrtve sva tri napada – strani radnici.

Oko 19:20 na splitskom Mertojaku u Ostravskoj ulici došlo je do fizičkog sukoba u kojem je sudjelovalo više osoba. Jedna je osoba zadobila ozljede glave te je prevezena u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Očevid je u tijeku, a policija provodi radnje na rasvjetljavanju okolnosti. Kako Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje, radi se o napadu pet osoba na dostavljača, no još nije poznato radi li se o državljaninu Indije ili Nepala. Nakon što su napadači fizički nasrnuli na dostavljača, on je jednog od njih, braneći se, porezao skalpelom nanijevši mu lakše tjelesne ozljede.

Do prvog napada došlo je nakon što je grupa od njih pet bez ikakvog povoda kamenjem gađala dostavljača, a onda kad je on stao motorom, došli su do njega namjeravajući ga napasti. On se branio, izvadivši navodno skalpel. Navodno je jedan iz skupine napadača osoba koja je već prije prijavljivana zbog kršenja Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Drugi sukob dogodio se oko 19:55 u Bračkoj ulici, također između više osoba. Jedna osoba zatražila je liječničku pomoć. Još uvijek nije poznato o kojim se ozljedama radi. Dvije su osobe napale drugog dostavljača, također stranog državljanina koji je zadobio lakše tjelesne ozljede. Dvije osobe su se udaljile s mjesta događaja. Policija je osigurala mjesto događaja te se intenzivno traga za počiniteljima.

Nedugo zatim, oko 21:18 u Velebitskoj ulici, dolazi do trećeg napada u kojem je grupa od desetak maskiranih osoba oštetila nekoliko dostavnih motocikala pakiranih ispred objekta u kojem borave strani radnici. Kako se neslužbeno doznaje, mopedi koji su pobacani označeni su obilježjima tvrtki koje se bave dostavom hrane. Počinitelji su bili maskirani, barem tako kažu građani koji su svjedočili nemilom incidentu.