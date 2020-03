Tri mjeseca traga se za nestalom djelatnicom HV-a: Taj dan smo se trebale vidjeti

Već puna tri mjeseca traga se za Jadrankom Skender, 51-godišnjom djelatnicom počasno zaštitne bojne koja je radila u knjigovodstvu Ureda Predsjednika, na Pantovčaku.

Njezin automobil pronađen je uz Savski nasip pa su mnogi pomislili da je riječ o samoubojstvu, no oni koji je poznaju takvu teoriju odbacuju.

– Ta žena, ako išta možemo definitivno za nju reći je, da je unučica za nju centar svijeta, i što se tog dijela tiče ništa nije dalo naslutiti da će nestati. Još smo se taj dan dogovorili da ćemo se vidjeti – rekla je kći nestale Ines Skender, pišu vijesti.hr.

Stožerna narednica Jadranka Skender bila je pripadnica Počasno-zaštitne bojne, zaposlena u Uredu predsjednice u knjigovodstvu. Nestala je početkom prosinca prošle godine.

– Znate i sami da prilikom takvih događaja je intenzitet na početku najjači, međutim taj mozaik se i dalje slaže i gleda se, traži se, razgovara se, dakle govorimo o obavijesnim razgovorima, pregledavanju određenih snimaka – rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

Cijela priča oko nestanka Jadranke Skender za obitelj puna je misterija. Njezin automobil sa stvarima pronađen je na mjestu gdje nikad nije bila njihova ruta kretanja. Za njih smisla nema ni pijesak na vjetrobranskom staklu. Uz to Jadranka Skender bojala se vode, iako je automobil pronađen kraj nasipa.

– Pa teško mi je nagađati što bi se moglo dogoditi jer uvijek mislite da se to događa nekom drugom, to se dogodi u filmovima, ne pada ti na pamet da se to može dogoditi tebi, ni primisli nekom kome znaš, a kamoli tvojoj mami – rekla je kći Ines.