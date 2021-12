Tri bebe završile u Zaraznoj zbog koronavirusa. Najmlađi pacijent na intenzivnoj ima 23 godine

Infektologinja Jelena Budimir Mihalić iz Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' objasnila je kako je došlo do neznatno manjeg pritiska pacijenata oboljelih od COVID-19, ali i to da se na odjelima Zarazne nalaze teški do izrazito teški pacijenti.

- To dovodi do potencijalnog prelijevanja u jedinice intenzivnog liječenja koja je u našoj ustanovi gotovo u potpunosti ispunjena, rekla je Jelena Budimir Mihalić u Dnevniku HRT-a.

Na odjelima za konzervativno, hladno liječenje, nalaze se osobe od oko 40 godina do visoke životne dobi, 80 i više, no zabrinjava raspon dobi u jedinici intenzivnog liječenja. Naime, najmlađi pacijent star je 23 godine.

- Hospitalizirano je troje djece dojenačke dobi, najmlađe je staro mjesec dana, a priča ide iz pozitivne epidemiološke situacije kod kuće, rekla je.

Infektologinja strahuje da će zdravstveni sustav još neko vrijeme morati nositi teret visokih brojeva proteklih dana i tjedana.

Iznijela je i vlastiti primjer naglašavajući pritom važnost booster doze. Njezino mlađe dijete je bilo bolesno i to tri tjedna nakon što je primila treću dozu. Ona se testirala, a PCR je bio negativan i nije imala simptome.

I dok sve upućuje na to da se lagano poboljšava epidemiološka situacija u Hrvatskoj, razlog za zabrinutost predstavlja novi soj omikron.

Krajem prošlog tjedna je objavljeno kako postoji opravdana sumnja da je omikron stigao u Hrvatsku, a konačni rezultati o slučajevima omikrona u Hrvatskoj bit će poznati sutra iza 11 sati, a zatim slijedi službeno izvješće, potvrđeno je iz HZJZ-a za HRT.