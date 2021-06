Treća pucnjava na Floridi: Ubio muškarca i dijete, pa presudio sebi

Odrasla osoba i dijete ubijeni su u četvrtak u napadu u trgovačkom centru na Floridi, nakon niza nedavnih masovnih pucnjava u toj saveznoj državi na jugu Sjedinjenih Država.

Napad u kojemu se počinitelj ubio, dogodio se u trgovačkom centru Publix u Royal Palm Beachu, 130 km sjeverno od Miamija, priopćio je ured šerifa okruga Palm Beacha.

"Policajci su nakon dolaska našli tri osobe koje su umrle nakon ranjavanja iz vatrenog oružja", napisala je policija na Twitteru. "Muškarac, žena i dijete. Napadač je među smrtno stradalima", rekao je, ne rekavši o kome se radi.

BREAKING: The Palm Beach County Sheriff's Office in Florida says three people are dead, including a child, following a shooting inside a Publix grocery store. #flapol https://t.co/j55d6vbEXp