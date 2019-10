Tražio 86.000 kuna, a na kraju dužan 20.000 kn

Nerijetko se u komentarima nogometne utakmice kaže “bio je to prekršaj za zatvor”, dakako više u prenesenom nego u stvarnom značenju, ali jedan takav prekršaj s malonogometnog turnira “Kutija šibica” postao je predmetom sudske rasprave.

Hrvoje Čleković tražio je tužbom da mu Zagrebački holding kao organizator turnira i igrač protivničke momčadi solidarno isplate 86.613 kuna odštete zbog prekršaja koji je Ilija Crnogorac napravio nad njim na nogometnom terenu za utakmice između dviju veteranskih momčadi, Erste bank Kutine i NK Usora. Međutim, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu Ines Gutzmirtl Špehar odbila je tužbeni zahtjev i tužitelju naložila da Zagrebačkom holdingu podmiri 19.045 kuna odštete, a Iliji Crnogorcu 20.653 kune.

Na vlastitu odgovornost

Susret je igran 27. studenoga 2010. u zagrebačkom Domu sportova. Igrajući za Erste bank Kutina, na Člekovića je dok je izvodio slobodnjak, “ničim izazvan s leđa grubo nasrnuo” Crnogorac kao igrač protivničke momčadi te ga je “potpuno neosnovano, nesportski i krajnje agresivno, takoreći pokupio svojim tijelom oborivši ga na pod”. U padu je Čleković teže ozlijeđen i liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Zbog ozljede je snosio i troškove liječenja pa je tražio da odštetu solidarno snose igrač i organizator turnira.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Holdingov odvjetnik osporavao je tužbu obrazlažući da su svi igrači upućeni u pravila natjecanja, prema kojima svi igrači nastupaju na vlastitu odgovornost. Crnogorac je pak tvrdio kako među njima uopće nije bilo kontakta.

Sud je saslušao devet svjedoka, pregledao liječničku i drugu dokumentaciju, provedeno je vještačenje... Sutkinja je trebala odgovoriti na pitanje postoji li odgovornost tuženih za nanošenje teške ozljede tužitelju do koje je došlo, pravnim rječnikom rečeno, namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Prema izjavama svih svjedoka i tužitelja, do povrede je došlo u trenutku kad je Čleković pucao slobodni udarac, s time da Crnogorac tvrdi kako je on pritom zapravo samo odjednom legao na pod. No, Crnogorac je tada isključen iz igre, što nitko ne spori. Sutkinja je analizirajući iskaze povjerovala tužitelju i svjedocima.

Međutim, nije prihvatila da postoji odgovornost Zagrebačkog holdinga za svaku štetu koja se dogodi na turniru, već odgovornost organizatora priredbe postoji, prema članku 1081. Zakona o obveznim odnosima, samo ako je šteta nastala zbog izvanrednih okolnosti, recimo zbog gibanja masa, općeg nereda, tučnjave... Ali ne i za štetu koju na organiziranom turniru pretrpe igrači koji dobrovoljno nastupaju.

Spriječio gol iz slobodnjaka

Nema ni odgovornosti igrača, jer je do ozljede došlo kad je Čleković pucao, a Crnogorac je startao na loptu spriječivši ga da zabije gol iz slobodnjaka. Sutkinja je ocijenila da se nije radilo o namjernoj ozljedi niti o grubom kršenju pravila jer se sve dogodilo u igri, uz sudjelovanje nogometnih sudaca, te je sudac Crnogorca za takvo ponašanje “ionako kaznio neigranjem”.

Glavni sudac utakmice Ivan Vučković nije se mogao sjetiti tog slučaja. Posvjedočio je kako bi se sjetio tog događaja da je bilo nešto upečatljivo i da je do ozljede igrača došlo namjerno. Presuda je nepravomoćna.