Traži se isticanje upozorenja za rak na alkoholnim pićima, no hoće li na to pristati Trump

Američki viceadmiral Vivek Murthy zatražio je da sva alkoholna pića koja se prodaju u Sjedinjenim Državama nose oznaku upozorenja o mogućnosti dobivanja raka. Opravdao je to istraživanjima prema kojima uživanje alkohola nosi opasnost od dobivanja najmanje sedam vrsta te opake bolesti, uključujući rak jetre, debelog crijeva i dojke.

Kada bi se ova preporuka Murthyja, koji je i američki Surgeon General, što je funkcija šefa Službe javnog zdravlja, onda bi se time zapravo usvojila regulativa slična onoj koja se primjenjuje na duhanske proizvode. Murthy je pozvao da se te smjernice uživanja alkohola nanovo razmotre na način kako bi krajnji korisnici mogli jasno procijeniti kakva je opasnost ako se na uživanje alkohola odluče. Jer, sadašnje smjernice preporučuju jedno ili manje alkoholnih pića dnevno za muškarce i žene.

– Uživanje alkohola treći je uzrok raka u Sjedinjenim Državama koji se može spriječiti, nakon duhana i pretilosti, navodi se u priopćenju Murthyjeva ureda koji je poslan s novim izvješćem o rizicima gdje se navodi i kako nije bitno o kojoj se vrsti alkohola radi. Koliko god netko smatrao pozitivnim preporuke viceadmirala Murthyja, ipak postoji ozbiljna prepreka da se one usvoje. A to je da je on dio odlazeće administracije Joea Bidena, a moguće je da će Donald Trump na njegovo mjesto imenovati drugu osobu, Janette Nesheiwat, ravnateljicu newyorškog lanca bolnica za hitno zbrinjavanje.

No opet, Donaldu Trumpu brat je umro od alkoholizma, a sam ne pije alkoholna pića te je dugo upozoravao na rizike koje to donosi. Isto tako, njegov budući ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. također je otvoreno govorio o osobnim ranijim borbama s alkoholom, ali i heroinom te je priznao da je posjećivao terapijska okupljanja udruge Anonimnih alkoholičara. No, ni jedan ni drugi nisu se oglasili o prijedlogu. Kao razlog se navodi tradicionalna republikanska nesklonost regulativama kao i jak lobi proizvođača alkoholnih pića koji će sigurno na prijedlog imati što reći.

