Tomašević: Nakon izbora krećemo u izradu novog GUP-a za Sesvete

Kandidat zeleno-lijeve koalicije za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević najavio je izradu novog generalnog urbanističkog plana za Sesvete koji će uvažavati prometne, okolišne urbanističke i ekonomske potrebe te najveće i najmnogoljudnije zagrebačke četvrti. Podsjetio je kako je GUP Sesveta odvojen od GUP-a Zagreba, iako su Sesvete i po broju stanovnika i po veličini najveća zagrebačka četvrt.

“Trenutni GUP sadrži industrijsku zonu na mjestu propale mesne industrije Sljeme, koja danas faktički razdvaja golemo naselje Novi Jelkovec od starih Sesveta i između tih naselja jako je otežana prometna i svaka druga urbana komunikacija”, pojasnio je Tomašević.

Područje bivše mesne industrije Sljeme trebalo bi postati zonom mješovite namjene, stambene i gospodarske namjene, ali jednako važno, trebala bi postati i zeleni koridor, koji spaja sesvetsku dolinu od potoka Vuger sve do Novog Jelkovca, dalje prema Resniku i da se zatim spoji sa Savom. To je ideja plavo-zelenih Sesveta, poveznica skroz od zelene Medvednice do plave Save. To je i jedan od najvažnijih projekata za Sesvete.

Ocijenio je kako su i GUP Zagreba i GUP Sesveta zbog mnogobrojnih izmjena izgubili strateški značaj za razvoj grada te bi izmjene Zakona o prostornom planiranju, koje su na čekanju, trebale omogućiti da se do kraja ove godine počnu raditi “prostorne planove nove generacije” koji će adekvatno moći odgovoriti izazovima urbanog razvoja 21. stoljeća.

Broj stanovnika Novog Jelkovca se od nastanka naselja prije 12 godina gotovo udvostručio, ali to nije popraćeno razvojem dodatne infrastrukture, upozorila je Monika Gregurić, nositeljica liste za Mjesni odbor Novi Jelkovec. Istaknula i i kako Grad Zagreb za stanove koje iznajmljuje u Jelkovcu ne plaća pričuvu, što pokazuje da iznimno loše raspolaže svojom imovinom.

Pedijatrijska ambulanta radi u samo jednoj smjeni, što nije dovoljno s obzirom na broj djece u naselju, a Novom Jelkovcu nedostaje i tržnica koja je predviđena prostornim planovima, rekla je Gregurić.