Tko više zarađuje? Ovo su prosječne plaće hrvatskih obitelji i u zemljama u našem susjedstvu

Prema podacima Eurostata, prosječna plaća na razini Europske unije za zaposlenike u punom radnom vremenu bila je 33.500 eura. U Hrvatskoj je plaća za 2021. iznosila 16.169 eura, a iza nas su Slovačka, Grčka, Poljska, Rumunjska, Mađarska i Bugarska. Najvišu plaću, 72.247 eura ima Luksemburg.

Samac bez djece je u 2021. godini u Hrvatskoj mjesečno primao 866 eura, a u Italiji je taj iznos 1917,7 eura, u Sloveniji 1216,8 eura. Mađarski samac je pak primao 839,5 eura. U Njemačkoj je on zarađivao 2737,5 eura, dok je prosjek eurozone 2333,5 mjesečno, pišu 24 sata.

Kada je u pitanju obitelj u kojoj par s dvoje djece zarađuje dvije prosječne plaće, u Hrvatskoj oni mjesečno imaju 1865 eura. U Italiji oni zarađaju 4037,3 eura, a 1864,9 eura mađarski par. Slovenski par mjesečno zaradi 2613,9 eura, dok je prosjek eurozone 4981,3 eura.

Ekonomist Danijel Nestić za RTL je komentirao plaće i euro pa istaknuo da nema izravne veze.

- Međutim, ako se dogodi što svi očekujemo, a to je da euro pomogne turizmu, gospodarstvu, smanji kamatne stope, to će se preliti i na plaće, to će onda pomoći i njima. Tehnička je to operacija koja sa samim tim nema veze - pojasnio je.

