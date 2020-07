Tko su lideri koji će preuzeti 'novi' SDP?

Kada su svoju koaliciju za parlamentarne izbore nazvali Restart, u SDP-u su vjerojatno podsvjesno znali da upravo njima treba najveći restart. Izborni debakl samo je ubrzao taj proces, krajem rujna stranka će dobiti potpuno novo vodstvo, dakle ne samo novog lidera, nego i novo Predsjedništvo i Glavni odbor. Do kraja kolovoza, kada počinje proces kandidiranja, svi koji se planiraju natjecati za te najviše stranačke funkcije imaju dovoljno vremena za razmišljanje i skupljanje hrabrosti. Nje pak ne fali onima koji snose i najveću odgovornost za posljednji izborni poraz, a čija će se imena i prezimena sigurno opet naći u ponudi.

Odluka na članovima

No princip 'jedan član, jedan glas', koliko god ga u SDP-u kritizirali jer ne znaju kako se nositi s tim alatom, još je na snazi, a to znači da su članovi ti koji će donijeti i konačnu odluku. I koji bi trebali znati da, bez obzira na to hoće li im se novi šef zvati Peđa, Zvonko, Mirela, Ranko, Joško..., nema pravog restarta bez temeljite promjene dosadašnjeg načina vođenja i upravljanja strankom bez jasnih ciljeva i ideja, bez otvorenosti koja se u SDP-u često kažnjavala. Naravno, i bez novih ljudi, onih koji imaju uporište na terenu, koje birači biraju, kao i onih koji unatoč nepopularnosti u SDP-u uživaju popularnost u javnosti. Pokušali smo u razgovoru s uglednim članovima, ali i onima koji su dobro upoznati sa stanjem i odnosima unutar SDP-a, detektirati koji članovi stranke imaju upravo te kvalitete i tko su imena na koje bi članstvo moglo obratiti pozornost bez obzira na to nađu li se na šalabahteru ili ne.

To nisu sve redom potencijalni kandidati za novog lidera, iako ima i takvih, već oni čije se kandidature za neka stranačka tijela očekuju i koji bi mogli „provjetriti" Iblerov trg. Tu su četiri „kapitalca". Jedan od njih, Peđa Grbin, već je istaknuo svoju kandidaturu za šefa stanke. Preferencijalni glasovi koje je dobio u osmoj jedinici na zadnjem mjestu na listi dokaz su da Grbin uživa popularnost među biračima i da mu honoriraju njegov trud i rad unatoč činjenici da je i sam sudjelovao u podjelama unutar SDP-a. Slična je priča s Biljanom Borzan. Mnogi je smatraju najuspješnijom europarlamentarkom, odlično stoji u istraživanjima javnog mnijenja, a mnogi su je vidjeli i u koje uživa veću popularnost u javnosti nego u stranci.

Vodstvo SDP-a dugo nije znalo kamo bi je smjestilo na listi, ima neriješene odnose u matičnoj zadarskoj organizaciji, ali ne može se poreći da je lijevi birači doživljavaju kao borca za ženska i manjinska prava i to joj honoriraju. Iako nije ušao u Sabor, i Joško Klisović političar je na kojega u stranci trebaju obratiti pozornost. Dobro upućeni kažu da su mu vrline što dubinski promišlja probleme stranke i rješenja, nikada nije sudjelovao u stranačkim podjelama, a iako ga veže kumstvo sa Zoranom Milanovićem, ne može ga se, realno, svrstati ni u čiji klan. No isti izvori kažu da ima i jedan veliki problem, a to je strah od poraza zbog kojeg se do sada nikada nije kandidirao za predsjednika iako se s njegovim imenom licitiralo i u tom smislu.

Uporište na terenu - ključno

Druga grupacija u kojoj treba tražiti potencijalnu novu snagu u SDP-u su „mladi" gradonačelnici i načelnici koji imaju uporište na terenu. Neki od njih i na vrlo nepristupačnom, poput Miše Krstičevića, gradonačelnika Ploča ili Ante Bilića, gradonačelnika Trogira za kojeg oni koji ga dobro poznaju kažu da je kvalitetan, ali i vrlo samozatajan, te se tvrdi da je netko tko se ne zna gurati. Krstičeviću, koji osim političke gradi i liječničku karijeru, s druge strane ne fali ambicije iako je s podrškom koju je de facto pružio Peđi Grbinu pokazao da nije još vrijeme da se ponudi se za čelnu osobu.

Zato o takvoj opciji, čini se, razmišlja Mirela Ahmetović, načelnica Omišlja i saborska zastupnica s velikom potporom Zlatka Komadine. Ahmetović je simpatije javnosti stekla borbom protiv izgradnje plutajućeg LNG terminala na Krku, ali i činjenicom da je uvela potpunu transparentnost proračuna svoje općine. Kao potencijalni kandidat za lidera iz ove „grupacije" spominje se i uspješni gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić koji je ulaskom u Sabor u ovom sazivu dobio priliku postati nacionalno prepoznatljiv političar kojeg mnogi u stranci priželjkuju barem u novom Predsjedništvu.

Očekuje se da će svoju kandidaturu za novo vodstvo istaknuti i gradonačelnik Čakovca, kao i gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pentek koje u SDP-u ističu kao kvalitetan, novi kadar. Tu je i uspješni načelnik općine Tisno koji se pobjedom Davora Bernardića dosta pasivizirao u stranci i čak napustio Sabor i potpuno posvetio općini, no mnogi se nadaju da još ima stranačkih ambicija. Ozbiljno se računa i na Ivanu Marković, gradonačelnicu Supetra, za koju upućeni kažu da ima karakteristiku koja nedostaje većini, a to je da razmišlja "zdravo" i da je hrabra što je i više puta dosad i pokazala.

Kandidature se očekuju i od nekolicine članova koji do sada nisu bili u lokalnim bitkama ni u dosadašnjem vodstvu, ali su uvijek tu uz stranku te se očekuje da naprave i taj iskorak u stranačkoj hijerarhiji. Poput aktualnog člana Glavnog odbora, pravnika Alena Čička, koji je na prošlim stranačkim izborima bio jedan od kandidata za šefa zagrebačkog SDP-a ili pravnika i riječkog SDP- ovca Vojka Brauta kojemu je, kažu upućeni, vjetar u leđa davao Erik Fabijanić, predsjednik Glavnog odbora SDP-a. Mnogo je i onih koji drže da se pasivizirati ne bi trebao ni Emil Tafra, znanstvenik i Bernardićev prijatelj, za kojeg i mnogi koji nisu podržavali Bernardića kažu da stranci može puno dati.