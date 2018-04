'Tko je odlučio da produktovod koristi Crodux, a ne Plinacro?'

Predsjednik Živog zida i saborski zastupnik Ivan Vilibor Sinčić danas je na konferenciji za novinare najavio da će sljedeći tjedan zatražiti osnivanje saborskog istražnog povjerenstva kako bi se ispitale sve okolnosti zagađenja vode i tla u Slavonskom Brodu i da će postaviti zastupničko pitanje u vezi s tim slučajem.

Rekao je da će tražiti i sazivanje tematske sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša. Prekršeno je 10-ak zakona i niz uredbi, istaknuo je Sinčić i rekao da Živi zid traži političku i pravnu odgovornost, prije svega ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića i premijera Andreja Plenkovića te svih za koje istražno povjerenstvo pokaže da su trebali nešto napraviti, a propustili su to napraviti.

"Jedini način da se utvrdi činjenično stanje, da se dođe do istine je potpuno javna istraga, s javnim ispitivanjem svjedoka, s javnim izlaganjem dokaza, argumenata i dokumentacije - a to jedino može pružiti saborsko istražno povjerenstvo. I vjerujem da bi i mnogi zastupnici iz Slavonskog Broda i okolice htjeli biti u njemu i sudjelovati u utvrđivanju istine. Već sljedeći tjedan se ono može osnovati i u roku mjesec-dva stvar može biti gotova jer to je jedini način da građani saznaju istinu", rekao Sinčić.

On je na konferenciji za novinare, održanoj ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike, predstavio "Zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću" u kojem ga moli odgovor na 20 pitanja u vezi s tim problemom. Jako je bitno da na njih odgovori jer ona pokrivaju ono o čemu do sada nije bilo govora, a ključno je ne samo da bi se utvrdila odgovornost, nego i da se takva situacija ne ponovi, rekao je Sinčić.

Pita tko je, kada i kojim aktom donio odluku da produktovod koristi tvrtka Crodux, a ne Plinacro; kojim pravom je dana dozvola da se poslovi transporta i izgradnje odnosno prelaska rafinerije u Bosanskom Brodu na plin premjeste iz domene javnog poduzeća Plinacro na privatnu tvrtku Crodux i tko je dao dozvolu. Također, tko je dozvolio da se koristi produktovod star oko 60 godina, od čega zadnjih 28 godina nije u funkciji, umjesto da se gradi novi plinovod dug svega nekoliko kilometara. Među pitanjima je i kada je nadležno ministarstvo saznalo za incident od 28. ožujka, a javnost je saznala tek 30. ožujka i to tako da su građani obaviješteni kako voda više nije za piće jer je onečišćena ugljikovodicima.

Ta pitanja će postaviti i ministru zaštite okoliša Tomislavu Ćoriću sljedećeg tjedna u Saboru.

Sinčić je rekao da će tražiti i da se sazove posebna sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša.

"Mnogo toga je nedorečeno, taji se, nemamo točne informacije", rekao je. Crodux plasira "nekakvu smiješnu informaciju" da je iscurilo svega 100 do 200 litara, iako je nakon snimke objavljene u javnosti jasno da se ne može raditi o toj količini, rekao je.

Sinčić je napomenuo i kako ne vjeruju Državnom odvjetništvu koje je, ustvrdio je, podložno korupciji.

Glavni tajnik Živog zida Tihomir Lukanić je rekao da je ministar Ćorić dati ostavku čim je "netko krenuo u uporabu te cijevi".

Istaknuo je da je dužnost MUP-a i vatrogasaca je da izvijeste javnost o ekološkom incidentu. "S obzirom na to da to nitko nije napravio, možemo samo na temelju indicija sumnjati da se radi o zataškavanju nekakvoga eko-zločina, što dovodi direktno pred odgovornost MUP, odnosno samog ministra (Davora) Božinovića koji je trebao reagirati," rekao je Lukanić.

"Institucije pokušavaju zataškati potencijalne kriminalne radnje koje su se dogodile na terenu", ocijenio je Lukanić.