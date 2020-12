Tko je lani znao da ćemo u Adventu uživati listajući knjigu?

U nedostatku “pravog” Adventa dobili smo – knjigu! “Advent u Zagrebu” Hrvoja Dečaka i Romea Ibriševića, u izdanju Meridijana, dvojezično hrvatsko-englesko izdanje, nagrađivani zagrebački Advent opisuje prikazujući prošlogodišnji, najveći do tada.

Hrvatski i svjetski brend

– Ideja za knjigu bila je moja – kaže autor teksta u knjizi Hrvoje Dečak i nastavlja:

– Knjiga je nastala iz velike ljubavi prema Zagrebu, Hrvatskoj i iz ponosa što je Advent u Zagrebu postao europski, pa i svjetski brend. To je najveća turistička priredba u Hrvatskoj i promiče autentične hrvatske suvenire poput licitara, tradicijskih drvenih igračaka Hrvatskog zagorja, naše specijalitete kao što su štrukli i fritule... Zapravo nastoji isticati naše posebnosti. Sretan sam što se o Adventu zaista mnogo govori i piše u medijima, ali knjiga je ipak knjiga i predložio sam direktorici i urednici Meridijana, profesorici Petri Somek, da naš zagrebački Advent „ukoričimo“ i da ostane sačuvan. Bez obzira na sve konotacije koje su se o Adventu provlačile kroz medije u posljednje vrijeme, teško je poreći da je riječ o događaju koji je Zagreb na kartu svijeta stavio na drugačiji način te dodatno pridonio rastućem broju turista. Predgovor knjige napisala je Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice Zagreba, a Dario Juričan duhovito je u svom stilu na Večernjakovu podcastu primijetio:

“Radije bih da je to bio Milan Bandić!” Ipak, Advent se u ovih nekoliko godina pokazao kao neobičan magnet koji sva događanja kanalizira u središte grada. Za vrijeme lanjskog angažiran je stalni suradnik Meridijana, poznati fotograf Romeo Ibrišević, kako bi objektivom uhvatio karakteristične motive. Nitko tada nije mogao ni pretpostaviti da će ove zime sve to biti nemoguće snimiti... No to doista nije bio sasvim običan fotografski posao. Romeo se potrudio, ustajao je zorom, a onda dolazio opet u sumrak, kako bi uhvatio najbolje svjetlo jer za fotografije adventskog šarenila, koje je ipak najdojmljivije noću, nije dobra ni potpuna tama. Dapače, Romeo je zaključio da su lokacije Adventa, očito s namjerom, vrlo fotogenično dotjerane kako bi pružale što više odličnih fotopunktova i općenito zahvalnih fotografskih motiva.

– Advent u Zagrebu vidim ponajprije kao veliku smotru ideja i kreativnosti hrvatskih ljudi, kroz ukrase, izgled štandova, maštovite i ponekad otkvačene kreacije, igru svjetala... On objedinjuje i gastronomiju i kulturu i umjetnost, ali i zabavu. Najvrednije od svega je druženje. Naravno, prije svega je advent vrijeme priprave za Božić, taj najveseliji kršćanski blagdan i uvjeren sam da se ne treba brinuti kako ljudi u velikom šarenilu i kupovini tu duhovnu dimenziju gube iz vida.

Vrijeme radosti i solidarnosti

U predbožićno vrijeme svi smo prožeti posebnim ugođajem i raspoloženjem, kad osobito mislimo na svoje drage, ali i otvoreniji smo za solidarnost i pomoć drugima, što nam je ove godine posebno potrebno. A što se trošenja tiče, slažem se s Milanom Ivkošićem koji ističe da je i nekad, kad je većina ljudi teško živjela, Božić bio vrijeme obilja, barem tih dana u godini, pa ne osuđujmo ljude ako se vesele i malo dublje posegnu u (svoj) novčanik – dodaje Hrvoje Dečak.

Knjigu „Advent u Zagrebu/ Advent in Zagreb“ dizajnirao je Siniša Nikolić iz Duplerice, prevoditeljica je prof. Sandra Mlađenović, a može se nabaviti kod izdavača Meridijana (i putem web-shopa) te u zagrebačkim knjižarama: Školske knjige, Ljevaka, Nove stvarnosti na Kaptolu i Menarta u Avenue Mallu.

VIDEO: Baš Naš! Advent