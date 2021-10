Tko je grof koji će naslijediti Kurza: Bit će važna poveznica Austrije i Hrvatske

Kurz podnio ostavku: Moja mi je zemlja važnija od mene samoga”, “Kurz odlazi, Schallenberg dolazi”, “Sibirsko ozračje na političkom parketu u Beču”, “Schallenberg: Jedan grof postaje kancelar”, “Kurz ostaje kancelar u sjeni, nakon toga novi izbori”, samo su neki od naslova u nedjelju u austrijskim medijima koji gotovo svi izvještavaju o tome kako sadašnji kancelar na odlasku Sebastian Kurz, koji je u subotu kasno navečer podnio ostavku jer je osumnjičen da je umješan u korupcijski skandal, napušta kancelarsku dužnost, ali ostaje šef Narodne stranke (ÖVP) i seli u parlament pa preuzima moćno mjesto šefa Kluba zastupnika svoje stranke u Nacionalnom vijeću.

Trn u oku

I upravo ovo posljednje golem je “trn u oku”, posebice oporbi, koja tvrdi da će Kurz i dalje iz pozadine vući konce. A dosadašnji šef austrijske diplomacije, 52-godišnji Alexander Schallenberg, koji je predložen za novog saveznog kancelara, navodno je ”samo Kurzova marioneta”. Stoga ne samo oporba nego i mediji govore o “političkom manevru” koji nedvojbeno spašava vladu od raspada, ali prije svega osigurava ÖVP-u ostanak na vlasti. Također ističu kako je Schallenbergovo preuzimanje funkcije umjesto Kurza politički manevar “čuvanja mjesta” koji podsjeća na ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je četiri godine pustio Dmitriju Medvedevu prednost kako bi se nakon toga mogao vratiti u predsjedničku fotelju.

Svi, a ponajprije oporbene stranke, Socijaldemokratska (SPÖ), ekstremno desna Slobodarska (FPÖ) i liberali Neosa, koji su se nadali da će se Narodna stranka odlaskom Kurza i izborom novog kancelara iz svojih redova emancipirati od teško osumnjičenog 35-godišnjeg kancelara koji tvrdi da je nedužan, ostali su nakon Kurzove ostavke razočarani. Najava da Kurz odlazi u parlament za šefa Kluba zastupnika ÖVP-a raspršila je oporbi nade glede promjene političkog kursa. Jer šef Kluba stranačkih zastupnika “diktira tempo” u svakoj frakciji. On sjedi na sjednicama Vijeća ministara, upravlja klupskom blagajnom, može definirati koje zakonske prijedloge izložiti i kako će se s njima postupati u Nacionalnom vijeću. Bez blagoslova i pomoći šefova stranačkih frakcija svaki je kancelar nemoćan. To točno zna Kurz, to zna ÖVP, ali i budući kancelar Schallenberg.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL Alexander Schallenberg

Treba također podsjetiti na to da je Kurz na unutarstranačkim izborima ÖVP-a prije mjesec i pol dana dobio povjerenje čak 99,4 posto svojih “narodnjaka”. Veza Schallenberga s Kurzom datira još iz vremena kad je ovaj bio ministar vanjskih poslova i divio se svom šefu, što je vidljivo iz njegove izjave kako je “rijetko vidio takav politički talent kao što je Kurz”. Mnogi su skloniji vjerovanju da ova afera ne znači nužno kraj političke karijere Kurza pod uvjetom da uspije dokazati da nije kriv. Što Kurzova ostavka znači za austrijsku političku scenu te imali li Schallenberg šansu dulje očuvati vlast Narodne stranke, ovisit će i o njihovu koalicijskom partneru Zelenima.

Zeleni kalkuliraju

Zeleni su ovih dana pokazali da mogu pronaći i nove partnere ako će im se “narodnjaci” osvećivati i onemogućavati zbog uvjetovanja Kurzova odlaska zajedničko djelovanje na realizaciji koalicijskog ugovora. Naravno da Zeleni mogu nove partnere pronaći u sebi bliskim socijaldemokratima, ali i u ostatku oporbe, liberalima Neosa, pa čak i ekstremno desnim “slobodnjacima”, ako baš nema drugog rješenja za ostanak na vlasti. U to su uvjerili i “narodnjake” protekla tri dana.

Što Kurzova ostavka i dolazak Schallenberga znači za Hrvatsku najbolje znaju poznavatelji hrvatskih političkih (ne)prilika. Srbijanski su mediji javili da je “Vučićev bliski prijatelj podnio ostavku”. Hrvatima to naglašavanje prijateljstva očito nije bilo toliko značajno jer je svima dobro poznato da Hrvatsku i Austriju vežu višestoljetna povijest, kultura i prijateljstvo. I, naravno, gospodarski interesi. Austrijanci su jedni od najvećih izravnih ulagača u naše gospodarstvo te među najbrojnijim turistima. U Austriji žive i rade stalno ili sezonski i brojni Hrvati, studiraju brojni studenti, na skijanje u Austriju dolazi mnoštvo Hrvata. Ali i diplomatski i politički nam je ta zemlja važna zbog zajedničkog čuvanja vanjske granice EU, borbe protiv ilegalne migracije, ulaska Hrvatske u Schengen, OECD itd. Dakle, novi diplomat i austrijski kancelar Schallenberg bit će, u ova teška vremena, izuzetno važna poveznica između vlada dviju prijateljskih država: Hrvatske i Austrije.

I da se vratimo Austriji, novi kancelar besprijekorna je osoba, bez mrlje, što je i Zelenima bio važan uvjet za nastavak političkog braka s narodnjacima. On je idealno rješenje za rasplet koalicijske i vladine krize. Kako tvrde dobri poznavatelji austrijskih (ne)prilika, taj iskusni vrhunski diplomat, prvi grofovskog podrijetla u povijesti austrijske vlade, prvo mora ohladiti usijane glave u redovima vladajućih stranaka, Zelenih i narodnjaka, koji bi se, kako mnogi predviđaju nakon trodnevnog kaosa i sječe Kurza, iz mržnje i osvete mogli međusobno blokirati. Ako to Schallenbergu ne pođe za rukom, predviđene vitalne reforme ostat će na ledu i na pomolu će tada, kako predviđaju analitičari, već početkom 2022. biti raspisivanje prijevremenih izbora, odnosno konačni raspad narodnjačko-zelene koalicije i rastava političkog braka konzervativaca i zelenih za sva vremena. A to znači da bi Austrijanci u proljeće ponovno mogli na birališta, a na biračkoj listi ÖVP-a, ako u međuvremenu dokaže svoju nevinost, glavni bi kandidat, kako tvrde mediji, najvjerojatnije ponovno mogao biti Kurz.

Foto: EXPA/ Florian Schroetter EXPA/ Florian Schroetter Austrijski predsjednik Alexander van der Bellen jučer je razgovarao s budućim kancelarom Schallenbergom

U tom je smjeru već u subotu znalački napravio uvodni korak, izjavivši da je ostavku dao jer mu je “njegova zemlja važnija od njega samoga”, te da se povlači da bi “spriječio kaos i osigurao stabilnost” u zemlji. A kako bi biračima, koji uvijek imaju posljednju riječ, te pristašama pokazao da mu je u interesu da što prije dokaže nedužnost, Kurz je najavio da će podnijeti zahtjev da mu parlament ukine zastupnički imunitet, kako bi istraga vezana uz optužbe antikorupcijskih istražitelja mogla što prije početi, a on dokazati svoju nevinost. I dok Kurz tvrdi da mu se žuri, oporba tvrdi da je pobjegao u parlamentarne klupe samo zato da bi ga zastupnički imunitet “spasio od kaznenog progona”. Međutim, sudeći prema dosadašnjoj političkoj praksi, u Austriji je gotovo nemoguće da netko optužen za kaznena djela može potražiti i dobiti spas u saveznom parlamentu. Barem nije dobio dosad. Bilo kako bilo, u Austriji još nije sve riješeno i pregršt je neizvjesnosti.

Izvjesno je samo da su u nedjelju potkancelar i čelnik Zelenih Werner Kogler i austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen razgovarali s budućim kancelarom Schallenbergom. Kada će on prisegnuti u bečkom Hofburgu, dok ovo javljamo, još nije objavljeno, ali najvjerojatnije već u ponedjeljak 11. listopada. Prije toga, Kurz prvo mora i službeno dati ostavku na kancelarsku dužnost austrijskom predsjedniku. Tek nakon toga i Schallenbergove prisege vladajuća narodnjačko-zelena koalicija s novim saveznim kancelarom nastavit će rad.

Kogler, koji je okrenuo leđa Kurzu kada je bilo najvažnije, već je najavio “vrlo konstruktivnu” suradnju sa Schallenbergom. Još je otvoreno pitanje tko će biti novi šef ili šefica austrijske diplomacije. To se namjerava riješiti ovaj tjedan. Prvo u utorak slijedi izvanredno zasjedanje Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta po pitanju Kurzove ostavke, ali više ne i izglasavanje nepovjerenja Kurzu u parlamentu, s obzirom na to da je ostavkom izbio oporbi taj adut iz ruku. U srijedu bi, kako izvješćuju mediji, na dnevni red trebalo doći i izuzetno važno izglasavanje austrijskog proračuna od 2022. do 2025., kako i država ne bi došla u krizni modus.