Austrijski mediji: 'Kurz je moćan i nakon ostavke'. Poznato i tko će ga zamijeniti

Sebastian Kurz, čelnik Narodne stranke (ÖVP) podnio je večeras ostavku na dužnost austrijskog saveznog kancelara, nakon što je u srijedu Državno tužiteljstvo za gospodarski kriminal i korupciju protiv njega i još nekoliko istaknutih članova stranke pokrenulo istragu, optuživši ih za korupciju i pronevjeru državnog novca.

“Moja mi je zemlja bitnija od mene samoga. Želim stabilne odnose. Nije vrijeme za eksperimente. Stoga se želim maknuti, kako bi napravio prostor i riješila se nastala pat situacija”, rekao je Kurz u obraćanju javnosti u sjedištu austrijske vlade, posljednji puta kao kancelar.

Kurz je za svog nasljednika na mjestu kancelara austrijskom predsjedniku Alexanderu Van der Bellenu predložio svog stranačkog kolegu, dosadašnjeg ministra vanjskih poslova Alexandera Schallenberga, s kojim je u posebno uskim odnosima. Schallenberg inače, kao i Kurz slovi za “tvrdolinijaša” po pitanju migracija.

Kurz se je u svom obraćanju javnosti zahvalio svojim stranačkim kolegama iz ÖVP-a i i svojoj obitelji na podršci u ovim, kako je rekao “ teškim trenucima”. “Ovo nije lagan korak”, ustvrdio je austrijski kancelar u odlasku.

Foto: Georges Schneider (211009) -- VIENNA, Oct. 9, 2021 (Xinhua) -- Austrian Chancellor Sebastian Kurz is seen at a press conference in Vienna, Austria, on Oct. 9, 2021. Austrian Chancellor Sebastian Kurz announced his resignation on Saturday and proposed Foreign Minister Alexander Schallenberg as his successor. (Photo by Georges Schneider/Xinhua)

Već na početku svog govora je rekao kako su inkriminirani SMS-ovi iz 2016. godine, koji su se pojavili u javnosti “netočni”. Dodao je kako bi on osobno bio “zahvalan kada bi princip nedužnosti dok se nekome ne dokaže krivica vrijedio u našoj zemlji za sve ljude”. Za neke SMS-ove neuljuđenog, ali nekažnjivog sadržaja na račun bivšeg čelnika ÖVP-a i austrijskog potkancelara Reinholda Mitterlehnera je rekao kako ih je napisao u “emotivnom žaru” i da ih danas sigurno “više ne bi napisao”. “Ali i ja sam samo čovjek”, poručio je svojim kritičarima.

Ono što je također Kurzu i “narodnjacima” bilo jako važno je da spriječe “četverostranačku koaliciju (oporbeni socijaldemokrati, Neos, krajnje desni “slobodnjaci” i vladajući Zeleni), koja bi, kako je Kurz rekao, ovisila o milosti Herberta Kickla”, čelnika krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ), da dođe na vlast.

“Zbog odgovornosti prema zemlji korak na stranu”, komentirala je Kurzovu ostavku njegova stranačka kolegica, ministrica turizma Elisabeth Köstinger.

Pritisak na Kurza sa svih strana posljednjih dana i sati silno je povećan zbog pokrenute istrage o korupciji protiv njega, nakon čega je ujedinjena oporba zatražila da odmah podnese neodgodivu ostavku na kancelarsku dužnost. Iako je Kurz odbacio sve optužbe antikorupcijskih istražitelja poručivši da su “konstruirane”, kako bi ga se maknulo s vlasti, leđa mu je okrenula i stranka Zelenih, mlađi partner Kurzovih “narodnjaka” u vladajućoj koaliciji. I to zbog optužbi u kojima ga se tereti da je 2016. godine novac poreznih obveznika koristio za medijske kampanje u svoju korist i korist ÖVP-a, kako bi se domogao kancelarske fotelje.

Kako su večeras izvijestili domaći mediji Kurz, uz to što i dalje ostaje čelnik austrijske Narodne stranke (ÖVP), biti će i novi šef Kluba ÖVP-a u Nacionalnom vijeću austrijskog parlamenta. Dakle i dalje vrlo moćan!

