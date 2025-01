Tko je 'biskupica' koja je kritizirala Trumpa? Vodi Episkopalnu crkvu u Washingtonu, a ima i muža i dva sina

Mariann Edgar Budde ''biskupica'' Episkopalne crkve dospjela je na naslovnice svjetskih medija nakon što je u svojoj propovijedi uputila apel za milost uime imigranata i LGBT zajednice, postavši tako prvi Trumpov kritičar već na samome početku njegova mandata. Tko je Mariann Edgar Budde? Napose s titulom biskupice, koja nikako ne odgovara katoličkim poimanjima apostolske službe, koja je prema Katoličkoj crkvi, kao i Pravoslavnoj te većini protestantskih zajednica, pridržana samo muškarcima u apostolskom nasljeđu.

Mariann Edgar Budde prva je žena koja služi kao duhovni vođa Episkopalne crkve u Washingtonu, a biskupiju vodi od 2011., navodi New York Times. Prije dolaska u Washington provela je gotovo dva desetljeća kao rektorica biskupske crkve sv. Ivana u Minneapolisu. Ona je alumni Sveučilišta Rochester u saveznoj državi New York, odrasla je dijelom u New Jerseyju, a djelomično u Coloradu. Uživa u vožnji biciklom po Washingtonu, navodi NYT i dodaje kako je njezina biskupija još od ljetos u svojoj nacionalnoj katedrali planirala molitveni susret nakon inauguracije, bez obzira na to tko će postati novi američki predsjednik. „Bez obzira na ishod izbora, ja ću propovijedati“, najavila je tada.

Samoga Trumpa kritizirala je još u lipnju 2020. rekavši kako je „ogorčena i užasnuta“ zbog toga što je Trump zloporabio Bibliju ispred crkve sv. Ivana kada su policajci uporabili suzavac protiv prosvjednika za rasnu pravdu na obližnjem trgu Lafayette. Policija i Nacionalna garda opovrgnuli su tada njezine navode da su koristili suzavac kako bi „očistili“ teren od prosvjednika da bi Trump, po njezinome, mogao pozirati pred crkvom. Tvrdili su da Trump nije oslobodio park za fotografiranje te da je bio očišćen za potrebe izvođača radova za postavljanje ograde te da se radilo o dimnim spremnicima, a ne o suzavcu. No, to su mediji kasnije demantirali, tvrdeći da su na mjestu događaja ipak pronađeni spremnici suzavca koji je korišten za rastjerivanje prosvjednika.

Tako da nije nimalo neobično da se u utorak ponovno okomila na novoizabranog američkog predsjednika, pozivajući ga da bude milosrdan prema ljudima u SAD-u koji su uplašeni u tome trenutku. Misleći pritom na imigrante i LGBTQ osobe, pri čemu je Trump spustio pogled, a potpredsjednik Vance podignuo je obrve.

"Molim vas za milost, gospodine predsjedniče", rekla je i dodala kako su "svi nekad bili stranci u ovoj zemlji." A Trump je rekao kako mu nije bilo „previše uzbudljivo“ te da su organizatori službe to mogli učiniti „mnogo bolje“. U telefonskom razgovoru Mariann Edgar Budde odbila je kasnije komentirati reakciju gospodina Trumpa na molitvenu službu, rekavši kako „nije nužno prozivala predsjednika“, ali da je odlučila izreći javno svoju molbu "zbog straha" koji je vidjela u washingtonskim imigrantskim i LGBTQ zajednicama.

“Pokušavala sam reći: zemlja vam je povjerena, a jedna od osobina vođe je milosrđe”, kazala je, nadajući se kako će njezin apel odjeknuti šire od samoga Trumpa. Mariann Edgar Budde služi kao duhovni vođa za 86 episkopalnih (biskupskih) kongregacija i deset biskupskih škola u Distriktu Columbia i četiri okruga Maryland, navodi se na stranicama Episkopalne crkve. Prva je žena koja je izabrana na tu poziciju, a k tome je i predsjednica Zaklade protestantske biskupske katedrale koja nadzire službe Nacionalne katedrale u Washingtonu i katedralnih škola.

„Kao strastveni vjernik Isusova evanđelja i osobiti svjedok Episkopalne crkve, biskupica Budde zalaže se za duhovni i brojčani rast zajednica i razvoj novih izraza kršćanske zajednice. Ona drži da Isus poziva sve koji ga slijede da se zalažu za pravdu i mir te da poštuju dostojanstvo svakog čovjeka. Zato je zagovornik i organizator u podršci po pitanjima pravde, uključujući rasnu jednakost, prevenciju nasilja oružjem, imigracijsku reformu, punu uključenost LGBTQ+ osoba i brigu o stvorenom“, navode službene stranice njezine biskupije, dodajući kako je prije izbora za devetog "biskupa" u Washingtonu u studenome 2011. godine 18 godina služila kao rektorica Episkopalne crkve sv. Ivana u Minneapolisu. Diplomirala je povijest na Sveučilištu u Rochesteru, diplomiravši magna cum laude. Stekla je i magisterij iz teologije (1989.) i doktorat službe (2008.) na teološkom fakultetu u Virginiji.

„Kad ne radi, često ćete je zateći kako vozi bicikl, provodi vrijeme s obitelji ili kuha večeru za prijatelje. Mariann Edgar Budde i njezin suprug Paul imaju dva odrasla sina – Amosa, oženjenog Erikom, i Patricka. Oni su ponosni i dragi djed i baka“, navodi se u njezinoj biografiji na službenim internetskim stranicama.

