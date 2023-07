Tisuće Hrvata dobilo ovrhe iz Italije. Nitko ne zna trebaju li ih uopće platiti

Samo prošle godine čak 4000 hrvatskih državljana dobilo je na kućnu adresu dopis tvrtke za naplatu dugovanja Nivi S.p.A ili njihove odvjetnice Eliane Baldi u kojemu ih se obavještava da su određenog datuma izašli s neke dionice talijanske autoceste Autostrade per l‘Italia bez da su platili cestarinu zbog čega sada dug moraju vratiti s kamatama, u roku od 15 dana. Nikome nije jasno mogu li Talijani tako slati račune i moraju li hrvatski državljani vratiti taj dug.

Na talijanskim autocestama u slučajevima u kojima naplata nije izvršena rampa će se svejedno podići, sustav snimiti registraciju, a korisnik dobiti obavijest s rokom i informacijama kako naknadno može izvršiti platiti, a u suprotnom slijedi dopis agencije za naplatu dugovanja, piše Jutarnji list.

I hrvatski europarlamentarac Valter Flego to pitanje postavio je u Bruxellesu, bezuspješno je, kaže, pokušao angažirati i hrvatsko veleposlanstvo u Italiji, a u ožujku su se sastali predstavnici europskih potrošačkih centara jer i građanima drugih zemalja stižu računi. Stav Bruxellesa je da države to moraju riješiti međusobno. Neki potrošači koji su primili obavijest, uspjeli su dokazati da su autocestu ipak platili, no u problemima su oni koji su platili gotovinom i vrlo vjerojatno bacili papirić.

VEZANI ČLANCI:

U Europskom potrošačkom centru Hrvatska (ECC) kažu kako im se u prvoj polovici ove godine obratilo petero Hrvata. I ECC je bio na sastanku u Italiji, s predstavnicima tvrtke Nivi S.p.A.. te Mrežom europskih potrošačkih centara. No talijanska tvrtka nije odustala od naplate. Kažu kako su sva potraživanja pravno utemeljena, no naposljetku su ipak odustali od odvjetničkih troškova.

"Potrošačima je ponuđeno da plate smanjeni iznos potraživanja, čime se predmet zatvara, što je većina potrošača i prihvatila. Izvjesno je da u suprotnome moraju poduzeti daljnje pravne korake, od kojih bi jedan mogao biti i individualno dokazivanje da je iznos za autocestu plaćen u sudskom postupku", odgovorili su Jutarnjem u Europskom potrošačkom centru te kažu kaže kako nemaju ovlasti provjeravati istinitost činjeničnih tvrdnji jedne ili druge strane.

Ne zna se dakle postoje li osnove da Nivi S.p.A. na ovakav način utjeruje dugove, čine li to u skladu s propisima te tko je zapravo odgovoran ako potrošač talijansku autocestu napusti bez plaćanja: potrošač ili Autostrade per l‘Italia koja mu je podignula rampu i pustila ga.