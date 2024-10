Teretili ih za ubojstvo 12 civila, pripadnika MUP-a i ZNG-a, svaki dobio po 11 godina zatvora

Branko Domitrović (88) i Nikola Begović (72), obojica državljani Srbije, u odsutnosti su na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđeni na jedinstvene kazne od po 11 godina zatvori svaki, zbog ratnog zločina nad civilima i raznog zločina nad ratnim zarobljenicima počinjenim 1991. na području Hrvatske Kostajnice. Kaznena prijava protiv njih podignuta je 2017., optužnica 2019., a suđenje koje je sada okončano nepravomoćnom presudom, u ožujku 2022. Cijelo su vrijeme njih dvojica nedostupnija hrvatskom pravosuđu. S obzirom na njihove godine, kao i činjenicu da su nedostupni, ako presuda postane pravomoćna, kaznu vjerojatno neće odslužiti. Uglavnom, tužiteljstvo je najavilo da će po primitku pisanog obrazloženja presude, odlučiti hoće li se žaliti na visinu kazne.

Domitrović je bio komandant štaba Teritorijalne obrane Kostajnica, a Begović član štaba Teritorijalne obrane Kostajnica i zapovjednik Vojne policije pri tom štabu, zbog čega su, prema optužnici imali formalne i stvarne ovlasti zapovijedanja i nadzora nad pripadnicima svih podređenih im jedinica Teritorijalne obrane na području Općine Kostajnica. Tereti ih se da su od 12. pa do neutvrđenog dana u rujnu 1991., na području Hrvatske Kostajnice i uže okolice, počinili ratni zločin nad civilima i ratni zločin nad ratnim zarobljenicima.

Spomenuti štab teritorijalne obrane 12. rujna 1991. organizirao je i proveo predaju i zarobljavanje većeg broja pripadnika MUP-a i ZNG-a, kao i civila koji su se predali na brdu Djed i mostu preko Une prema Bosanskoj Kostajnici. Sljedećih dana na okolnom području Hrvatske Kostajnice zarobljeni su pojedini pripadnici MUP-a i ZNG-a i civili, mještani Hrvatske Kostajnice, s kojima su okrivljenici su, navodilo se u optužnici, postupali protivno odredbama međunarodnog ratnog i humanitarnog prava. Okrivljenike se tereti da su, znali da se pojedine ratne zarobljenike i civile prilikom predaje i razoružavanja izdvaja i odvodi u Mečenčane, gdje se i nalazio spomenuti štab Teritorijalne obrane. Tamo se neke od njih i likvidiralo, a Domitrović i Begović terete se da nisu ništa učinili da to spriječe. Isto tako, tereti ih se i da su znali da se jedna od tih likvidacija zataškava, no da nisu ništa učinili da se počinitelji nađu i kazne. Ništa nisu učinili tvrdi tužiteljstvo, iako su znali i bili svjesni da će se takvi nezakoniti postupci prema zarobljenim civilima i pripadnicima MUP-a i ZNG-a nastaviti. Zbog toga što nisu učinili ništa da to spriječe, njihovu su podređeni, navodi tužiteljstvo, usmrtili osam ratnih zarobljenika i dvoje civila na lokaciji Plavićevac te jednog civila i jednog pripadnika ZNG-a na lokaciji Babina Rijeka. Jedan pripadnik pričuvnog sastava MUP-a i jedan civil, nakon zarobljavanja i kraćeg boravka u dijelu Hrvatske Kostajnice pod nazivom Tirol, do danas vode kao nestale osobe.