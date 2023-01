Teretili ga za krijumčarenje 6,4 tona duhana a on poručio: Žao mi je! Neću nikada više to raditi!

Ivan Oset (63), državljanin Slovenije, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno je zbog nedozvoljene trgovine duhanom osuđen na uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora, uz rok kušnje od pet godina. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 100.000 kuna te mora platiti troškove sudskog postupka. A oduzeto mu je i 6,4 tone duhana koliko je policija zaplijenila prilikom njegova uhićenja.

Prema optužnici, teretio se za nedozvoljenu trgovinu duhanom, a osim njega još su bili optuženi Gojko Beus, stari znanac policije i sudova, koji je zbog nedozvoljene trgovine duhanom više puta prijavljivan i osuđivan te Antonio i Ivan Filetin. Teretili su se da su od neutvrđenog dana pa sve do 18. srpnja 2022., u Zagrebu, od nepoznatih osoba kupili veću količinu duhana, bez pravovaljanih duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske. Za prijevoz duhana bio je angažiran Oset koji je, prema optužnici, 18. srpnja 2022. u inozemstvu u kamion utovario 6,4 tone smrvljenog duhana u listu. Kamion je uvezao u Hrvatsku bez ikakve dokumentacije te ga je dovezao do Mičevca gdje su skladište unajmila dvojica Filetina. Tamo su duhan prepakiravali prije no što su ga dalje preprodavali.

Oset je tijekom postupka priznao krivnju.

- Žao mi i kajem se zbog toga što sam učinio. Neću više nikada nešto tako napraviti - kazao je Oset.

Olakotnim mu je cijenjeno priznanje, čime je doprinio ekonomičnosti i brzini postupka, što je neosuđivana i otac dvoje djece. Otegotnim mu je cijenjeno što je djela počinio kao osoba zrele životne dobi pa je bio svjestan posljedica onoga što čini.

