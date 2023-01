Još jedna poznata poznata trgovina odjećom pogriješila pri mijenjanju kuna u eure: Ono što je bilo 150 kuna, postalo je 150 eura!

Poznati dućan s odjećom, New Yorker, još je jedan od onih koji su pogriješili prilikom konverzije kuna u eure, no njihova greška je nešto drugačija od one Nikeove. Podsjetimo, Nike je prije nešto više od tjedan dana, prilikom konverzije svojih cijena u eure, slučajno ostavio cijene u kunama, pa su tako trenirke s 500 kuna došle na 65, što je obradovalo brojne kupce.

No, pogreška New Yorkera vjerojatno ipak neće završiti rasprodajom stvari, kao kod Nikea, budući da su oni napravili potpuno suprotno. Naime, htjeli su odjeću, obuću i modne dodatke iskazati u obje valute, ali su samo maknuli kune, a eure ostavili, pa je tako nešto što je koštalo 150 kuna, sada 'poskupjelo' na 150 eura.

Tako su umjesto cijena iskazanih u obje valute, na njihovom web shopu trenutno prikazane dvije cijene u eurima, što je zasigurno zbunjujuće za mnoge kupce.

Foto: Screenshot Foto: Screenshot

Prelazak na euro očito ne ide glatko u svim internetskim trgovinama, pa je možda bolje pričekati da to korigiraju nego da se na kraju iznenadite iznosom kupnje.

