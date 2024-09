Terapijom CAR T domaće proizvodnje spasili bi bar 50 života godišnje

Djelovanjem na imunosni sustav revolucionarnom staničnom imunoterapijom - trostrukom CAR T terapijom, spasilo bi se godišnje barem pedesetak života oboljelih od raka krvi i krvotvornih tkiva, kojima postojeće terapije ne pomažu. Spasonosni CAR T pripravci znače izlječenje u 90 posto slučajeva a mogućnost vlastite proizvodnje nudi značajne uštede za zdravstveni sustav.

– Ovu imunoterapiju nazivamo revolucionarnom jer odlično djeluje kod oboljele osobe kojoj više niti jedna druga terapija ne pomaže i osuđena je na smrt. Trostruka CAR T terapija značajno bi povećala šanse izlječenja B staničnih limfoma i leukemija kod gotovo 90 posto oboljelih – rekao je imunolog prof. Mladen Merćep, voditelj Zaklade Zora, inače profesor na Zavodu za molekularnu i sistemsku biomedicinu Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova riječkog Sveučilišta.

Prvu takvu terapiju 2012. godine primila je pacijentica u Americi, koja je nakon toga uspješno završila pravni fakultet te i danas živi izliječena, dodao je. Postojeće terapije dostupne u Hrvatskoj pozitivno djeluju između 30 i 50 posto. Naime, od pet odobrenih, u Hrvatskoj se priznaju samo dvije indikacije za koje HZZO plaća lijekove - akutna limfatična leukemija i difuzni B stanični limfom. Difuzni ima najlošiji odgovor, najviše između 30 i 40 posto, a kod limfatične je to oko 50 posto.

– Dosadašnjim terapijama oboljeli se liječe šest do sedam mjeseci. CAR T terapijom liječenje bi trajalo tri tjedna. U Hrvatskoj bi godišnje trebalo 50 do 100 CAR T pripravaka. Domaćom proizvodnjom došli bi do vrlo velikih ušteda za hrvatski zdravstveni sustav, a ono još bitnije, broj umrlih bi se smanjio za šest puta! – pojasnio je prof. Merćep.

CAR T pripravke stručnjaci okupljeni u Zakladi Zora proizvodili bi u prostoru KBC Sestre milosrdnice. Neprofitna proizvodnja personalizirane bi CAR T pripravke učinila dostupnijima jer bi se njihova primjena omogućila unutar tjedan dana od uzimanja krvi, dok je prosječno trajanje proizvodnje komercijalnih pripravaka oko pet tjedana i pritom ih oko 15 posto postane neupotrebljivo zbog brze progresije bolesti. Domaća proizvodnja bi donijela i značajne uštede zdravstvenom sustavu. CAR T pripravak na tržištu košta 420.000 eura po pacijentu. Potrebno je ulaganje od milijun eura za uspostavu proizvodnje CAR T stanica u Vinogradskoj i prvih pet pripravaka za pet pacijenata. Time bi se samo u prvoj godini zdravstvenom sustavu uštedjelo 650.000 eura a za svakog sljedećeg pacijenta više od 200.000 eura.

-– Na godinu kod nas bude oko 160 novooboljele djece s malignim bolestima. Od toga njih 30 posto oboli od leukemije i limfoma. Ovom CAR-T terapijom spasili bismo još više djece. Zato smatramo kako je ona doista revolucionarna u liječenju ovakvih bolesti i kako je odlično da smo uspjeli napraviti sve preduvjete za ostvarenje tako nečeg velikog u Hrvatskoj – kazao je prof. Goran Roić, ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Dr. Barbara Dreta, hematologinja iz KBC Zagreb, navela je kako na godinu bude skoro 500 novodijagnosticiranih odraslih osoba s raznim vrstama leukemije. Uvijek nam trebaju još bolja dijagnostika kao i ciljani lijekovi. Zato je CAR-T terapija toliko dobra jer ona doista daje nadu za odlične rezultate i velike pomake u liječenju - izjavila je dr. Dreta. Podršku Zakladi Zora pružaju i udruge pacijenata.

- Kad sam s Norom bila u bolnici u Americi, na TV-u sam po prvi put čula za tu CAR T terapiju. Tada se to činilo kao znanstvena fantastika. Na žalost, za našu Noru je bilo prekasno, ali danas napokon pričamo o ovoj spasonosnoj terapiji u Hrvatskoj. Doista se nadam kako će što prije zaživjeti ovdje kod nas - poručila je Đana Atanasovska, predsjednica Zaklade Nora Šitum. „Mira Armour, predsjednica Udruge MijelomCRO, podsjetila je da je kod nas većina oboljelih i dalje na kemoterapijama, iako su imunoterapije puno bolje i učinkovitije.

