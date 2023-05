Temperature rastu, ali pripremite se na još kiše i grmljavine: Pogledajte kakav nas tjedan čeka

Ponedjeljak donosi pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka. Lokalno treba računati na poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu, uglavnom na krajnjem sjeveru te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, pa bi se pokoji pljusak mogao spustiti i do obale. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu bura i sjeverozapadnjak. Bura će podno Velebita još ujutro biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28 °C.

U utorak će biti sunčano vrijeme uz slab i umjeren dnevni razvoj oblaka, a poneki popodnevni pljusak moguć je uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. U noći na srijedu očekuje se porast naoblake sa sjeverozapada i mjestimična kiša. Vjetar uglavnom slab, popodne uz obalu i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, duž obale od 14 do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 °C.

"Osim na sunce i oblake - u novome tjednu treba računati i na pljuskove s gmljavinom, ponegdje i izraženije, pogotovo od srijede, kada će nakon prolaznog slabljenja, ponovno zapuhati bura. Najmanja vjerojatnost lokalnih nestabilnosti je u utorak, kada je pak ujutro najveća vjerojatnost mjestimične magle. Uz razmjerno toplo vrijeme te do srijede ne odviše jak vjetar i temperatura mora blago će porasti.", prognoza je koju je pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

"Utorak će u unutrašnjosti biti prevladavajuće sunčan te prolazno stabilniji - porast će vjerojatnost za jutarnju maglu, a smanjiti se vjerojatnost popodnevnog pljuska. Zatim ponovno nestabilno i oblačnije, pogotovo u drugom dijelu srijede kada su izgledni ne samo rasprostranjeni, nego i izraženiji grmljavinski pljuskovi. Dnevna temperatura nakon utorka malo će se sniziti, a jutarnja porasti, te će zapuhati sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će u nastavku tjedna većinom biti sunčano, a najstabilniji i najsunčaniji bit će utorak. U srijedu poslijepodne lokalni pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom dijelu, a u četvrtak i na srednjem. Vjetar će prvo sasvim oslabjeti, pa je ujutro na moru ponegdje čak moguća i magla, a u četvrtak će opet zapuhati bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u blagom padu, a mora u porastu", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić.