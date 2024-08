Temperature mora idu i preko 29 °C; stručnjaci upozoravaju: 'To je poprilično alarmantno'

Hrvatsku pogađa još jedan toplinski val. Iako mnogi osvježenje traže u moru, i njegove su temperature zabrinjavajuće visoke. Primjerice, temperatura mora danas u 8 sati u Puli je bila 29.2, u Rovinju 28.9, u Dubrovniku 27.3, u Malinskoj 27.9. Zatim u 15 sati 27.9 u Crikvenici, 27.7 u Dubrovniku, 28.2 u Komiži, 27.7 u Zadru, 28 u Malinskoj, 26.5 na Hvaru... Stručnjaci upozoravaju da porast može dugoročno ostaviti trag na sav život u moru.

Temperatura mora u Jadranu mjeri se već stotinjak godina. Ona je rasla i u dubinama za dva do tri stupnja, no ovoga ljeta od uobičajenog prosjeka viša je za tri do pet stupnjeva. "To je poprilično alarmantno zato što djeluje na biljni i životinjski svijet i na sve nas", kazao je za HRT Ivica Vilibić, oceanograf, Institut Ruđer Bošković.

"Sad je sve toplije more, vrste iz toplijih mora kroz Sueski kanal dolaze u Istočno Sredozemlje, dolaze polako u Jadran i postaju autohtone polako, neke od njih", pojasnio je.

Da je situacija zabrinjavajuća, ističe i meteorolog Duško Kraljev: "Bit će toga još i dalje više, postat ćemo mi brzo ono Crveno more, dolje Perzijski zaljev gdje su temperature mora normalne 30 stupnjeva preko cijele godine, ali to, to će još čekati".