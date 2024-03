Temperature idu do 30°C! Stiže promjena vremena, očekuju se pljuskovi, grmljavina...

Djelomice sunčano i vjetrovito. Uz povremeno više oblaka, malo kiše može pasti uglavnom popodne na zapadu zemlje, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, osobito u gorju i jak, a na Jadranu jako i olujno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, a na sjeveru unutrašnjosti, osobito na istoku od 26 do 30 °C - prognozirao je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za ovaj Uskrs.

Za veći dio Hrvatske tako je ove nedjelje izdano upozorenje zbog vjetra koji bi mogao stvarati probleme. Narančasti alarm koji incidira da će vrijeme biti opasno izdano je duž Jadrana gdje se očekuju udari i do 95 km/h, dok je na istoku Hrvatske i uz obalu upaljen žuti Meteoalarm.

Foto: DHMZ

Najviša zabilježena temperatura zraka bila je jutros na Bilogori gdje je bilo čak 20.3°C, a prognostičari najavljuju kako bi u dijelovima Hrvatske temperature ova dva dva mogle dosegnuti čak 30°C. Sutra se očekuje promjena vremena, a ponegdje bi moglo doći i do grmljavinskog nevremena.

- Djelomice sunčano, vjetrovito i toplo. Sredinom dana naoblačenje i kiša, prvo na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a do noći gotovo svugdje. Mjestimice moguće nevrijeme, osobito duž obale. Umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, navečer u okretanju na sjeverozapadni. Na Jadranu će jako i olujno jugo u drugom dijelu dana okretati na sjeverozapadnjak, najprije na sjeveru. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17 °C. Najviša dnevna na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj od 18 do 23, drugdje između 25 i 30 °C - najavljuje DHMZ.

Meteorolog Tomislav Kozarić tako je za HRT najavio što možemo očekivati u idućim danima.

- Veći dio ponedjeljka u unutrašnjosti će prevladavati sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo, a zbog saharske prašine atmosfera će vjerojatno biti još zamućenija. Prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, najprije u gorskim predjelima, a jak jugozapadnjak okrenut će na zapadnjak. Zatim do srijede promjenjivo oblačno, u utorak još povremeno s pljuskovima i grmljavinom, te svježije, uz slabiji vjetar - objasnio je.



- I na Jadranu će se u ponedjeljak jače naoblačenje sa sjevera do kraja dana proširiti do juga, a donijet će kišu, grmljavinu i nevere. Treba računati i na mutnoću zbog prašine. Jako i olujno jugo u ponedjeljak će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak koji će zatim biti slabiji. Pritom će se temperatura zraka malo sniziti. Pljuskovi još u utorak, osobito do sredine dana, a zatim većinom suho uz sunčana razdoblja - najavio je.

