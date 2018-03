Taksist 30 godina snimao putnike, a sada svi pričaju o njegovim fotografijama

Ryan Weideman još je davne 1980. godine došao u New York kako bi postao ulični fotograf. No, od toga se posla nije moglo baš i živjeti pa se zaposlio kako vozač taksija.

Međutim, Ryan se nikada nije odrekao ljubavi prema fotografiji pa je tijekom 30-godišnje karijere vozača taksija redovito fotografirao svoje putnike, a njegove fotografije sada su obišle svijet.

For 30 years, from 5pm to 5am on weekends, the interior of Ryan Weideman's cab became his studio. https://t.co/ho3lZLUQS0 pic.twitter.com/xA3L4NZ6ou