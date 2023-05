WHO službeno objavio: Završila je pandemija koronavirusa

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) utvrdila je kako je bolest COVID-19 tekući zdravstveni problem koji više ne predstavlja javnozdravstvenu hitnu međunarodnu zabrinutost. Naime, u vezi s pandemijom koronavirusna, održan je sastanak Odbora za hitne slučajeve.

Članovi su istaknuli trend pada broja umrlih od COVID-19, pad broja hospitalizacija povezanih s COVID-19 i prijema na odjele intenzivnog liječenja te visoke razine imuniteta stanovništva. Premda priznaju preostale neizvjesnosti koje donosi potencijalna evolucija SARS-CoV-2, savjetuju da je vrijeme za prijelaz na dugoročno upravljanje pandemijom COVID-19.

Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus izrazio je iskrenu zahvalnost predsjedniku, članovima i savjetnicima Odbora na njihovom angažmanu i savjetima tijekom posljednje tri godine.

Također, glavni direktor najavio je objavljivanje Strateškog plana pripravnosti i odgovora na COVID-19 za razdoblje 2023.-2025. koji je osmišljen kao vodič zemljama u prijelazu na dugoročno upravljanje COVID-19.

Globalno je primijenjeno 13,3 milijarde doza cjepiva protiv COVID-19. Trenutačno je 89% zdravstvenih radnika i 82% odraslih starijih od 60 godina primilo preporučenu primarnu jednu ili dvije doze.

"Jučer se Odbor sastao 15. put i preporučio mi da proglasim kraj. Prihvatio sam taj savjet. S velikom nadom proglašavam da je COVID-19 gotov kao globalna hitna zdravstvena situacija", naveo je Tedros Adhanom Ghebreyesus i na svom Twitteru.

