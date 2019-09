Svečano otvoren centar za komandose u Udbini, došao i Gotovina

Novoustrojeno Središte za razvoj vođa "Marko Babić" u Udbini jutros je svečano otvoreno. Zapovjednik hrvatske kopnene vojske general bojnik Siniša Jurković predstavio je film o središtu u dvije cjeline u kojem su opisali razvoj središta u Šepurinama od 1994. godine i današnje središte.

Novinarima se obratio u spomen sobi i predstavio povijest Šepurina i današnjeg središta Marko Babić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- General Ante Gotovina je uvidio nakon akcije Maslenice da treba nadograditi i stvoriti visoko profesionalnog i autoritativnog dočasnika i zapovjednika. Tada su ustrojene Šepurine. Njihov moto je bio "Znoj štedi krv" i danas se prožima taj moto. Jedan od polaznika je bio Damir Krstičević koji je tada uvidio značaj središta i zapovjednika kada se vraćaju u postrojbu nakon Šepurina. Sada ćete prisustvovati otvaranju središta, ali i početku prvog tečaja za razvoj vođa. Cilj je stvoriti odlučne i spremne vođe, suvremenim pristupom, na iskustvima Domovinskog rata, u minimalno 15 sati obuke dnevno, šest tjedana intenzivne obuke. Imamo novu opremu, novi ustroj i tri područja obuke, a to su vještina, psihofizička sposobnost i vođenje do završnih testova i hodnje od Udbine do Knina u trajanju 48 sati 84 kilometra. Na kninskoj tvrđavi će dobiti značku i diplomu. Polaznici su već ovdje, postrojen je i prvi naraštaj. To su dočasnici, zapovjednici skupine i desetine. Dolazit će ovdje i kadeti, i 2022. će dolaziti i strani polaznici kada će Udbina postati centar izvrsnosti. Sada ćemo imati tri obuke godišnje - rekao je Jurković.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zapovjednik središta Tomislav Kasumović rekao je da se ovim središtem dobiva jako puno i objedinjuju se tri stvari - usvajanje borbenih vještina specifičnih za taktike malih postrojbi, element vođenja i psihofizičke izdržljivosti.

- Središte se fokusira u sredini ta tri područja, gdje ćemo iz ljudi pokušati izvući maksimum - rekao je Kasumović.

Otvorenju je među ostalima nazočio i sam Ante Gotovina.

- Tada smo krenuli u rat, rat je bio neizbježan, mi smo bili primorani se braniti i u korak graditi, organizirati i stvarati Hrvatsku vojsku. I sigurno da smo imali ljude koji su bili srčani, hrabri, koji su izabrali taj poziv, ali morali smo ih pripremiti za sve ono što je dolazilo i što nas je čekalo, a to je finalno, sve one ratne operacije koje su nam omogućile da danas živimo u sigurnoj i slobodnoj zemlji - poručio je Gotovina.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gotovina je rekao da će ovo središte ubuduće stvarati takve časnike koji će biti izvrsni zapovjednici o kojima će ovisiti sposobnost i spremnost Hrvatske vojske.