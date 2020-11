Novi udarac za Trumpa: Biden osvojio i Georgiju, prvi demokrat koji je to uspio u 28 godina

Deset dana nakon američkih izbora odlučeno je i tko je pobijedio u posljednje dvije savezne države koje nisu bile dosad proglašene. Joe Biden je osvojio još jednu republikansku utvrdu - Georgiju. Tako je Biden postao prvi demokratski kandidat koji je osvojio tu saveznu državu nakon čak 28 godina. Pobijedio je za samo 14.000 glasova pa se i u toj saveznoj državi očekuje ponovno prebrojavanje.

Istovremeno, stigli su konačno rezultati i za Sjevernu Karolinu u kojoj je aktualni američki predsjednik Donald Trump obranio vodstvo. No, čak i osvajanjem Sjeverne Karoline i njenih 15 elektorskih glasova Trump je ostao u velikom zaostatku - na kraju Biden je pobijedio sa 306:232. Zanimljivo je da je prije 4 godine istim rezultatom pobijedio Trump, koji je tada takav ishod prozvao premoćnom pobjedom.

No, Trump i dalje ne priznaje poraz nego nastavlja pravne bitke u više saveznih država, a najviše u Pennsylvaniji u kojoj su republikanci imali puno primjedbi na glasački proces. No, sada čak i uz tešku misija neočekivanog obrata u Pennsylvaniji, Trump teško da više može doći do potrebnih 270 glasova.

Dosadašnji predsjednik Donald Trump, gotovo odsutan iz svih javnih događanja nakon predsjedničkih izbora 3. studenoga čije rezultate osporava, trebao bi u petak govoriti iz Bijele kuće o koronavirusu.

Trump već deset dana odbija odgovarati na novinarska pitanja, a u petak navečer u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu trebao bi govoriti o borbi protiv koronavirusa i strategiji cijepljenja.

Dosadašnji je predsjednik u petak tvitao i da namjerava otići na skup svojih pristaša u u subotu u Washingtonu i podržati ih.

"Dušu grije pogled na tu ogromnu podršku, posebice ta spontana okupljanja koja niču diljem zemlje, među kojima jedan veliki skup u subotu u Washingtonu. Mogao bih ih doći pozdraviti", tvitao je Trump.

"Izbori su namješteni", ponovio je.

Prije gotovo tjedan dana američki su mediji proglasili pobjedu demokrata Joea Bidena na predsjedničkim izborima održanim 3. studenoga, ali Trump i dalje osporava Bidenovu pobjedu.

