Sve isto, čak i odvjetnik, a različite odluke Vrhovnog suda

Da je bilo vidjeti izraz lica i reakciju odvjetnika Borisa Mazalina kad je vidio rješenje Vrhovnog suda kojim je odbačena revizija njegove stranke Z. M., koja je 2009. bila u Raiffeisen banci u Sesvetama za pljačke u kojoj je jedan policajac ubijen, a četvorica su ranjena. Jer, tri mjeseca prije VS je usvojio reviziju drugih dvoje klijenata banke koji su tražili odštetu zbog iste pljačke. Sve je isto pa i revizijska pitanja, čak je i odvjetnik isti, naglasio je Ustavni sud obrazlažući da je ukinuo reviziju VS-a jer proturječne odluke izazivaju pravnu nesigurnost.

Z.M. je trpjela jaki strah zbog čega je i psihijatrijski liječena pa je od banke, odgovorne za sigurnost klijenata, tražila odštetu od 35.000 kuna. Propust banke je što opasnost nije izbjegla i otklonila s adekvatnom zaštitarskom službom. Za prvostupanjski sud nije bilo sporno da je sporni događaj utjecao na zdravlje tužiteljice, te da bi joj trebala pripasti pravična naknada. Ali, banka može odgovarati samo po načelu subjektivne odgovornosti, ako joj se dokaže krivnja, a ne po načelu objektivne odgovornosti koja vrijedi za opasne djelatnosti kad je dovoljno da je šteta prouzročena.

A krivnje banke nema jer su postojale propisane mjere zaštite. To što je zaštitar Sokol Marića za pljačke bio na gablecu u podrumskim prostorijama gdje ima videonadzor čitave poslovnice, te je odatle alarmirao policiju, za sud nije bila odlučna okolnost. Jer i da je bio u prizemlju kad je pljačkaš iz torbe izvadio automatsku pušku njegova nazočnost ne bi spriječila nastanak štetnog događaja. Sud je zaključio da nema propusta banke, već je šteta nastala kaznenim djelom za koji je počinitelj pravomoćno osuđen. Drugostupanjski sud je to potvrdio.

U reviziji je pitano je li bankarski posao opasna djelatnost, te odgovara li banka za štetu koja trećim osobama nastane zbog propusta zaštitarske tvrtke. U predmetu Rev-2279/1997-2 Vrhovni sud je obrazložio da se tržnica Dolac bavi opasnom djelatnošću u povodu tužbe žene koja se poskliznula na kartonu kojim je bilo prekriveno mjesto na kojem se iz boce koja je pala s štanda razlio voćni sirup. Ženi je dosuđeno 83.800 kuna odštete, ali ostalo je da sudovi odluče o visini naknade za tuđu pomoć i njegu. "Određena djelatnost je opasna onda kad u njenom redovitom toku već po samoj njenoj prirodi i načinu obavljanja stvara povećanu opasnost i ugrožava zdravlje ljudi i njihovu imovinu, što zahtijeva povećanu pažnju osoba koje tu djelatnost obavljaju.", obrazložio je VS, zaključivši da je tržnica kao relativno mali prostor na kojem se okuplja velik broj ljudi, mjesto povećane opasnosti za zdravlje i imovinu ljudi pa se ta djelatnost mora obavljati s povećanom pažnjom.

U predmetu Rev 520/00-2 niži sudovi nisu dosudili 75.000 kuna odštete gostu noćnog bara s ozljedom oka od krhotina stakla koje su ga pogodile kad je u tučnjavi drugih gostiju na glavi jednoga razbijena boca. Iako je utvrđeno da bar obavlja opasnu djelatnost jer radi do kasnih noćnih sati, kad pijani gosti izazivaju incidente, primijenjena je zakonska odredba o oslobođenju od odgovornosti kad šteta nastane radnjom treće osobe koju se nije moglo predvidjeti i čije posljedice nije bilo moguće izbjeći ili otkloniti. Međutim, VS je zaključio da je vlasnik bara mogao predvidjeti i spriječiti izbijanje tučnjave.

Ali, za VS to nije bilo primjenjivo u slučaju banke, jer se radilo o drugačijoj činjeničnoj i pravnoj situaciji. Stoga je u ustavnoj tužbi prigovoreno da VS nije izvršio svoju zadaću ujednačavanja sudske prakse jer je u drugim po svemu istim slučajevima u povodu istog događaja s istim revizijskim pitanjima prihvatio reviziju i ukinuo nižestupanjske presude. U predmetu Rev-1111/17-3 obrazloženo je da angažiranjem po jednog zaštitara u dvije smjene, u poslovnici nije bila osigurana kontinuirana tjelesna zaštita u skladu sa zakonom.

Jer, kad bi se prihvatilo shvaćanje drugostupanjskog suda, onda bi bilo dovoljno da banka sklopi ugovor sa zaštitarskom tvrtkom, bez stvarne zaštite. Svrha tjelesne zaštite je upravo u tome da odvrati potencijalne pljačkaše, što u konkretnom slučaju nije bilo ispunjeno.", obrazložio je VS dajući za pravo prvostupanjskom sudu koji je utvrdio odgovornost banke. Ali, drugostupanjski sud nije odgovorio na prigovor oko visine odštete pa im je predmet ipak vraćen tri mjeseca prije odluke o reviziji Z.M. Ustavni sud obrazlaže da postojanje proturječnih odluka najvišeg suda u državi čija je, k tome, ustavna zadaća ujednačavati primjenu prava dovodi do pravne nesigurnosti te nepovjerenja javnosti u sudbeni sustav. To je povjerenje jedna od osnovnih sastavnica države utemeljene na vladavini prava. Povredu prava na pravično suđenje, utvrdilo je vijeće US-a kojim je predsjedao dr. sc. Branko Brkić, kojem miruje dužnost suca VS-a.

