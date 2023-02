Sutra vrijeme slično današnjem: Crveni meteoalarm na moru, snijeg na kopnu

Nakon što je većinu zemlje zabijelio snijeg, sutra se očekuje vrijeme slično današnjem. U unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice susnježica i snijeg, osobito u prvom dijelu dana, ponajviše u gorju, javlja DHMZ. Na Jadranu promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, uglavnom u Dalmaciji. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, na krajnjem jugu umjereno do jako jugo. Minimalna temperatura zraka između -4 i 0, a na Jadranu 3 i 9 °C. Najviša dnevna od -1 do 4, na Jadranu od 6 na sjeveru do 13 °C na jugu.

Za sutra je izdan crveni meteoalarm za područje zapadne obale Istre, Kvarnera i Kvarnerića te Velebitskog kanala. Predviđa se vrlo jaka, mjestimice olujna, u noći i orkanska bura. Udari vjetra do 165 km/h. Prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. IZ DHMZ-a savjetuju da izbjegavate putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti.

Orkanska bura na širem zadarskom području

Ostatak tjedna na kopnu se predviđa oblačno vrijeme, ponegdje još sa slabim snijegom ili susnježicom. Temperature će biti slične današnjima, povremeno uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će i dalje biti vjetrovito s jakom i olujnom burom, a uz promjenjivu naoblaku još ponegdje kiša, posebice na južnom dijelu.

VIDEO: Snijeg, Samoborsko Gorje oko Molvica