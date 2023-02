Posljedice snijega: Na prometnice padala stabla, kod Karlovca bez struje ostalo nekoliko tisuća korisnika

Dražen Lalić

Gradonačelnik Pule izabran je da brine i za kulturnu politiku, stoga može zabraniti koncert

Mladi slušaju različite vrste glazbe, pa i onu iz 80-ih, kada sam i sam bio njihove dobi. Prisutan je pluralizam. Pa zar to nismo htjeli?! Neka svatko sluša glazbu koju želi. A glazbu valja dijeliti na dobru i lošu. Iako ne mislim da se radi o pošasti, to da je ta glazba s istoka popularna među mnogima i da je neki "soundtrack" ove naše tranzicijske stvarnosti i kriznih tegoba – istina je. No tko u ovoj našoj zemlji uopće razmišlja i razgovara o mladima?!