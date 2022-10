Susjedu su dali ključ od svog doma pa se začudili kada su vidjeli snimku s kamere

Imati dobre susjede zaista je važno. No, kada imate susjede iz pakla, to vam može uništiti život. Osjetila je to na svojoj koži 45- godišnja Sharon Bulman.

Kada je sa svojom obitelji, suprugom i djetetom, planirala svoj odmor na Cipru, odlučila je dati susjedu rezervni ključ od njihovog doma da pripazi dok su oni na putu. Vjerovali su tom čovjeku koji im je bio susjed tada punih sedam godina.

No, nakon povratka s puta, Sharon je počela sumnjati da im susjed ulazi u dom dok ona i suprug nisu kod kuće. Nakon što je od 49-godišnjeg susjeda počela dobivati poruke: "Slatka Sharon, do kada nećeš doći kući?", odlučila je postaviti kameru u svoj dom.

Zaprepastila se onim što je vidjela. Na snimci iz njene spavaće sobe vidjela je susjeda Gilla kako pregledava njeno donje rublje nakon što je navukao zavjese na prozorima da ga nitko izvana ne vidi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prijavila je muškarca policiji koji je osuđen na godinu dana zatvora, dobio je zabranu prilaska Sharon, novčanu kaznu od 700 funti, od kojih 500 kao odštetu Sharon zbog pretrpljene duševne boli i 150 sati neplaćenog društveno korisnog rada. Muškarcu je naloženo i da se uključi u program za liječenje za seksualne prijestupnike.

Sharon je izjavila da se u svom domu više ne osjeća sigurnom i da ne želi spavati u svojoj spavaćoj sobi nakon što je vidjela da je u njoj boravio njen susjed.

