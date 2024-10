Supruga monstruma koji je dovodio muškarce da je siluju svjedočila na sudu: 'Uništio mi je život'

Gisèle Pelicot, 72-godišnjakinja čijem se suprugu sudi za masovna silovanja u Francuskoj, danas je svjedočila pred sudom, na suđenju koje je ona htjela da bude javno. Naime, njenom suprugu Dominiqueu se sudi da je skoro cijelo stoljeće stavljao drogu u njenu hranu, a potom pronalazio muškarce na internetu koji bi je silovali dok je bila bez svijesti.

On je, inače, već priznao svoj zločin koji se odvio od 2011. do 2020. Ove srijede, kada je stigla na sud, Gisèle Pelicot dobila je velike ovacije, a tijekom svjedočenja govorila je direktno u smjeru svog bivšeg supruga, te izrazila svoj bijes i očaj zbog situacije u kojoj se našla.

- Još uvijek ne razumijem kako je ovaj muškarac, koji je bio savršeni muškarac, mogao ovo učiniti, kako je mogao uništiti moj život i iznevjeriti me. Nisam mogla pogledati Dominiquea Pelicota u lice - ali danas mu se obraćam. Imamo 50 godina zajedno iza sebe. Bila sam sretna supruga, imamo i troje djece i sedmero unučadi. Bio si dobar suprug i dobar muškarac, vjerovala sam ti, nikada nisam sumnjala u tebe - kazala je Gisèle na sudu, prenosi Sky News.

Sve se urušilo kada je shvatila da je taj njen suprug bio odgovoran za više od 100 silovanja koja je pretpjela, nastavila je dalje sa svjedočenjem. Kada se razboljela, on je čak otišao s njom kod ginekologa i nitko ništa nije posumnjao, kazala je.

- Moj život se preokrenuo. Ti si odabrao ovo činiti - poručila je na sudu svom bivšem suprugu. Sudac ju je pitao i za njihovu svakodnevnu rutinu, s obzirom da se u optužnici navodilo da joj je drogu ubacivao u hranu. Ona je objasnila kako je on puno obroka sam pripremao, a često joj je i donosio sladoled.

- Znala sam si pomisliti koliko sam sretna što imam supruga koji pazi na mene - dodala je, pa kazala kako uopće nije bila svjesna da je bila drogirana. Ubrzo nakon toga bi zaspala, a budila se često umorna i u pidžami. Ako je pak bila silovana tijekom dana, kazala je Gisèle, onda joj je drogu suprug vjerojatno stavio u sok od naranče.

Tijekom ročišta sudac ju je pitao i misli li da je njen suprug to činio kako bi joj se osvetio, na što je ona objasnila kako joj je i to samoj palo na pamet zbog afere koju je imala prije 30 godina. Inače, od 51 muškaraca njih 49-ero, uključujući i njenog bivšeg supruga, sudi se za silovanje. Većina uglavnom poriče krivicu, a neki su tvrdili i da su mislili da je to dijelom ''igrice'' koju vode supružnici. Muškarci koji su je silovali stari su od 26 pa do 74 godina, a budu li proglašeni krivima, suočavaju se s kaznom do 20 godina zatvora.

- Kada čujem majke, sestre i partnerice kako pričaju o svojim partnerima kojima se sada sudi, shvaćam da profil silovatelja može biti sasvim normalan, može biti prijatelj ili obiteljski čovjek. Možete li si zamisliti što mi je to napravilo? Bila sam optužena da se pretvaram da spavam i da sam bila svjesna svega što se dogodilo - objasnila je Gisèle i kazala kako je ona danas ''uništena žena''. Dala je podršku i svim žrtvama silovanja, navodeći kako nisu one te koje bi se trebale sramiti, već muškarci.

