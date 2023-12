Sudski vještak za balistiku: 'Hrvati i nisu toliko naoružani koliko se smatra'

Zločin u Velikoj Gorici za Večernji TV je komentirao Dubravko Gvozdanović, sudski vještak za balistiku, hladno i vatreno oružje. "Imamo premalo točnih informacija da bismo mogli komentirati taj događaj. Iz prakse mogu reći da se vrlo vjerojatno radi o ubojstvu iz afekta, potaknutom obiteljskim problemima, odnosno ljubomorom. To je samo nagađanje, kao što možemo zasad samo nagađati radi li se o legalnom ili ilegalnom oružju", rekao je.

"Generalno gledajući počinjenja kaznenih djela u Hrvatskoj u koja je uključeno vatreno oružje, 98 do čak 99 posto kaznenih djela su počinjena ilegalnim oružjem. Ta djela u afektu, iz ljubomore, još uvijek je nemoguće prevenirati i spriječiti. Nažalost, dosta često su takva djela ljubomore počinjena legalnim oružjem", dodao je Dubravko Gvozdanović u trenutku dok se još nije znalo da je ubojica usmrtio i majku, a ne samo suprugu, a na kraju i sebe. Sredstva počinjenja kaznenih djela su alati, a oružje je, istaknuo je, isključivo jedino čovjek.

Podsjetimo, u petak ujutro muškarac je ubio dvije žene, a zatim i sebe. Prva informacija je bila da je ubio jednu ženu, no kasnije se uspostavilo da su dvije ubijene. Policija još nije službeno potvrdila u kakvim je odnosima muškarac bio s ubijenim ženama, no navodno je jedna njegova žena, a druga je majka. Nema još službene potvrde ni identiteta ubojice, no više hrvatskih portala neslužbeno prenosi da je ubojstva počinio umirovljenik koji je do prije tri godine radio kao mehaničar u zrakoplovnom tehničkom centru u Velikoj Gorici.

Na pitanje kako gleda na općenitu percepciju oružja te komentare poput "da mu nije bilo dostupno oružje, do kaznenog djela ili ubojstva ne bi došlo", kazao je "da je to istina, ja bih, kao osoba koja se bavi oružjem, odmah potpisao nekakvu takvu odluku, da se društvo kompletno riješi oružja".

– Vatreno oružje uglavnom je u fokusu, ali oružje nije samo pištolj ili puška, već prečesto i nož, sjekira, koje imamo u kućanstvima koliko god hoćemo. Vidjeli smo nedavno, i automobil je u jednom slučaju poslužio kao oružje. Ako bi išli logikom da nešto zabranimo, postavlja se pitanje do koje širine ta zabrana ide – kazao je i dodao da Hrvati i nisu toliko naoružani koliko se smatra. Naoružano je tek oko šest posto Hrvata, kako je kazao Gvozdanović, no radi se o legalnom oružju, a na pitanje koliko je ilegalnog odgovorio je s: "Volio bih da mi netko kaže kojom metodologijom se dolazi do tih podataka".

– Te metode postoje isključivo radi određenih NGO organizacija koje na taj način opravdavaju svoje postojanje i onda vam te procjene kažu: "pa to se negdje kreće od 100.000 do 600.000". To je kao da me pitate koliko sam star, a ja kažem: "od deset do pedeset godina". To su sve špekulacije i to nisu pravi podaci na koje se možemo osloniti – kazao je Gvozdanović.

Percepciju javnosti glede oružja može se promijeniti samo jačanjem pravih ljudskih vrijednosti, jer vrijednosti koje se temelje na bezobzirnosti, nedostatku empatije, sebičnosti i agresivnosti nije nešto što bi trebalo tolerirati, ističe Gvozdanović.