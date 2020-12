Suđenje odgođeno jer je branitelj optuženika bolestan

Suđenje Mariju Horvatu (40), optuženom za teški pokušaj ubojstva i pokušaj teške krađe, koje je danas trebalo početi na zagrebačkom Županijskom sudu je odgođeno. Razlog odgode je bolest Horvatovog branitelja, koji je COVID pozitivan.

Inače za početak suđenja, osim izjašnjavanja i krivnji bilo je predviđeno i da se saslušaju četiri svjedoka i dva vještaka, no svi oni bit će ponovo pozvani na sljedeću raspravu.

Prema optužnici, Horvat se tereti da je 27. siječnja 2020. na zagrebačkom Bukovcu pokušao provaliti u vozilo kako bi iz njega ukrao stvari. Dok je obijao automobil, oglasio se alarm, a Horvata su primijetili i djelatnici Čistoće koji su bili u blizini.

- Stani! - povikali su, a Horvat je počeo bježati

Za njim je potrčao Josip Smiljčić, jedna od djelatnika Čistoće. Sustigao ga je i oborio na tlo. No Horvat se uspio pridignuti i tada je iz Češke zbrojevke koju je imao kod sebe ispalio dva hica prema Smiljčiću. Jedan je hitac Smiljčića pogodio u desnu stranu prsa te ga je teško ozlijedio. Horvat je potom pobjegao, no sustigao ga je i zaustavio jedan građanin koji ga je zadržao do dolaska policije.

Horvata se tereti i da je 22. siječnja 2020. u Zagrebu iz nezaključanog osobnog vozila ukrao pištolj vrijedan 4500 kuna. Inače, na Smiljčića je pucao svega nekoliko dana nakon što je izašao iz zatvora. Višestruko je prijavljivan i optuživan za razna kaznena djela.