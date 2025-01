VIDEO Sudarila se dva tramvaja u Strasbourgu: Broj ozlijeđenih popeo se na 68

Broj ozlijeđenih u sudaru dva tramvaja u subotu u Strasbourgu popeo se na 68, doznaje se iz najnovijeg izvješća lokalnih vlasti. Tramvaji su se sudari u tunelu u blizini glavnog željezničkog kolodvora u Strasbourgu, jednog od najprometnijeg u Francuskoj nakon Pariza.



"U nesreći je ozlijeđeno 68 ljudi, no nema teže ozlijeđenih", objavila je prefektura Donje Rajne čiji je glavni grad Strasbourg. Oko stotinjak putnika je izašlo iz te nesreće neozlijeđeno. Prema prvim rezultatima istrage, jedan je tramvaj na uzbrdici skliznuo unazad i udario u tramvaj iza sebe koji je stajao. Tramvaj, koji je stao prije sljedeće stanice zbog gužve i zastoja na tračnicama, iz nepoznatog je razloga krenuo unazad.

Video snimke prikazuju oštećene tramvaje, zadnje i prednje dijelove potpuno razbijene i putnike koji su završili na tlu perona. Tužiteljstvo je pokrenulo istragu kako bi se utvrdio uzrok nesreće i kako bi pronašlo dokaze o eventualnoj kaznenoj odgovornosti. Tramvajski promet na toj liniji je prekinut i neće se nastaviti u idućih nekoliko sati, objavile su gradske željeznice (CTS).

Patrick Maciejewski, predsjednik CTS-a, je rekao da će se morati utvrditi zašto je došlo do nesreće. "Za sada još ne znamo radi li se o ljudskoj greški ili je problem u materijalu i tehničke prirode", rekao je Maciejewski. On ističe da je prijevoz tramvajem najsigurniji jer mogu voziti do maksimalno 70 km/h, a u užem gradskom dijelu je brzina ograničena na 30km/h. Strasbourg je prvi veliki francuski grad koji je 1994. u službu vratio tramvaje i od tada nije bilo većih nesreća.

