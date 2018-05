Sud nije vjerovao žrtvi jer je tri puta mijenjala datum događaja

N.Š. na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je oslobođen optužbi za silovanje E.D. Prema optužnici, teretio se da je 31. svibnja 2015. u večernjim satima došao do njezinog stana gdje je prvo lupao na vrata, zahtijevajući da ga pusti u stan. Kada ga je ona pustila, navodilo se u optužnici, bacio se na nju, vikao joj je da “će biti njegova do kraja života”, nakon čega ju je silovao dok ga je ona u tome pokušavala spriječiti udarajući ga nogama. Vijeće pod presjedanjem sutkinje Maje Štampar Stipić oslobodilo je N.Š., navodeći da tijekom postupka nije dokazano da je počinio to za što ga se tereti.

- Nije bilo moguće utvrditi da je on počinio to djelo, jer ga je on poricao, dok je oštećena tvrdila drugačije. No svjedoka te priče nije bilo, a većina svjedoka koja je ovdje saslušana iskazivala je ono što im je oštećena ispričala. Sud nije vjerovao oštećenoj jer je tijekom ovog dugotrajnog procesa više puta mijenjala iskaz. Tri puta je mijenjala datum događaja, pa je prvo tvrdila da se sve zbilo 30. lipnja 2015., zatim 30. svibnja 2015., da bi na koncu kazala da je to bilo 31. svibnja 2015. Uz to različito je iskazivala i o vremenu počinjenja djela. Prvo je tvrdila da je bilo oko 22 sata, a kasnije da se ne može sjetiti vremena.

Okrivljenik se pak branio da je oštećena sve izmislila jer su prekinuli vezu u kojoj su bili - kazala je sutkinja. Pojasnila je i da je nepristrana svjedokinja iskazala kako je u vrijeme koje je oštećena navela kao vrijeme počinjenja djela, N.Š. bio u njezinoj kući gdje je obavljao vodoinstalaterske radove. - Ta je svjedokinja kazala da je on iz njezine kuće otišao malo prije 22 sata. U optužnici se navodilo da se silovanje dogodilo oko 22 sata, pa nije bilo uvjerljivo da bi optuženi, pješice, u tom vremenu mogao prijeći razdaljinu od kuće gdje je radio do kuće okrivljenice - kazala je sutkinja. Navela je i da sud nije povjerovao ni dečku E.D. , koji je također mijenjao iskaze, a ona po dolasku u bolnicu nije prijavila da je silovana, već je tamo dovedena jer je prerezala vene. Tada je navela da nije rekla da je silovana jer se sramila, no sud ni tom djelu njezinog iskaza nije povjerovao.