UZNEMIRUJUĆE Napadača pronašli u lokvi krvi s dva pištolja i velikom količinom municije

S fantonmkom na glavi i obučen u crno Aryom Kazantsev ušao je u školu u ruskom gradu Iževsku i otvorio vatru. Pritom je ubio najmanje 13 osoba, među kojima je šest odraslih osoba i sedam maloljetnika. Ukupno je ozlijeđeno još 14 učenika i sedam odraslih osoba. Napadač je kasnije počinio samoubojstvo.

Radi se o 34-godišnjaku koji je bio maturan te osnovne škole, a istražitelji sada provjeravaju sumnje 'u njegovu privrženost neonacističkim stavovima i nacističkoj ideologiji'. Kako se navodi, nosio je crnu majicu s crvenom svastikom. Bio je naoružan s dva pištolja i imao je veliku količinu streljiva.

Sada je procurila i snimka gdje se vidi kako leži na podu učionice. Pronađena su i dva pištolja te nekoliko spremnika s municijom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin duboko je ožalošćen današnjim nehumanim terorističkim činom u školi u Iževsku, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsjednik je izrazio najdublju sućut svima koji su u ovom tragičnom incidentu izgubili svoje najmilije, svoju djecu, a ranjenima u nehumanom terorističkom napadu poželio je što skoriji oporavak", rekao je Peskov. "Putin je duboko ožalošćen smrću ljudi, posebno djece u terorističkom napadu na školu koji je navodno počinio član neonacističke skupine", dodao je.

#Russia: The two pistols used by a mass shooter to attack a school in #Izhevsk- these are converted blank-firing Makarov PM-pattern pistols, not original military/police guns. At least 24 magazines carried (All seen loaded here, so 30+ seems likely), with 14 killed. pic.twitter.com/j5o8qKknLF