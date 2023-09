Hrvatski stručnjak pojasnio što će biti ako polarni vrtlog pukne

Novi polarni vrtlog formira se u stratosferi iznad Sjevernog pola. Brzo jača te će nastaviti jačati prema zimi. Polarni vrtlog, kako je prošli tjedan objavio Severe Weather Europe, ima dugu i snažnu povijest utjecaja na zimske vremenske prilike u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi, osobito ako se počne urušavati.

Severe Weather Europe istaknuo je kako polarni vrtlog odražava snagu stratosferske polarne cirkulacije. Za zimsko je vrijeme važno je li jak ili slab, stvarajući potpuno drugačiji vremenski ishod na površini.

18.05.2017., Zagreb - Prof. dr. sc. Branko Grisogono, jedan od vodecih hrvatskih klimatologa. "nPhoto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Branko Grisogono (na fotografiji), atmosferski fizičar i profesor u trajnom izboru na PMF-u u Zagrebu, kazao je za N1 da polarni vrtlog predstavlja uobičajeno strujanje zraka u stratosferi. Ističe kako je još prerano prognozirati kakve će vremenske prilike biti tijekom zime, no navodi da bi ponegdje moglo biti neuobičajeno hladno, odnosno toplo.

“Ako taj mega-vrtlog u visini pukne, tj. prolije se iz skoro kružne u dipolnu ili kompliciraniju strukturu, onda se stvaraju 'džepovi', komadići tog polarnog vrtloga, kao krpice što ne znaju kuda da krenu. Jedni nose topliji zrak na sjever, a drugi nose hladan i vlažan zrak na jug. Do sada to se obično događalo svake dvije do tri godine u siječnju ili veljači“, naveo je.

"Znamo da će negdje na sjevernoj hemisferi biti neuobičajeno hladno, zbog stacionarnog ‘džepa’ zarobljenog polarnog zraka, a negdje će biti neuobičajeno toplo. Lom polarnog vrtloga nerijetko dovodi to jakog zatopljenja u donjoj stratosferi i promjeni smjera polarne mlazne struje", dodao je.

