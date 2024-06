Strogo čuvana vojna tajna razotkrivena na Google Earthu? Uočen dron nalik najnovijem američkom oružju

Tajni podvodni dron američke mornarice , nazvan 'Manta Ray', primijećen je na Google Earthu. Satelitske snimke prikazuju futuristički brod privezan u mornaričkoj bazi Port Hueneme u Kaliforniji, a strani mediji pišu kako izgleda kao 'Manta Ray' autonomni podvodni dron, koji je nazvan po morskom stvorenju zbog svog elegantnog dizajna i sposobnosti sidrenja duboko pod vodom. Njegova neobična silueta brzo je postala viralna na društvenim mrežama, a neki korisnici tvrdili su da ne mogu više vidjeti snimke podvodnog drona i da su zamijenjene s navodno izmijenjenim slikama brodova. Ipak, satelitske snimke 'Manta Raya' i dalje su dostupne na Google Earthu, piše DailyMail.

'Manta Ray' je proizvod Northrop Grumman Corporation, razvijen kao dio projekta američke mornarice za dugotrajna podvodna oružja. Ovaj sofisticirani podvodni dron sposoban je hibernirati na morskom dnu bez potrebe za dopunjavanjem goriva tijekom vrlo dugih razdoblja. Koristi efikasno kretanje pogonjeno plovnom snagom za plovidbu kroz vodu, izjavio je dr. Kyle Woerner, voditelj programa 'Manta Ray' pri Agenciji za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA). Dr. Woerner dodao je da je "uspješno testiranje u punoj veličini dokazalo spremnost vozila za prelazak na stvarne operacije." Brod je dizajniran s nekoliko odjeljaka za teret različitih veličina i tipova, omogućujući širok spektar pomorskih misija. Modularni dizajn omogućuje da se brod rastavi i transportira u običnim brodskim kontejnerima, što eliminira potrebu za specijaliziranim lukama, piše NewYork Post.

Mornarica je provela više od tri mjeseca testirajući brod uz obalu južne Kalifornije. Analitičari obrane vjeruju da mornarica razvija dron tehnologiju kao strateški odgovor na operacije ruskih i kineskih podmornica. Rusija također razvija svoje podvodne dronove, a prošle godine najavila je planove za nabavu gotovo tri desetine takvih plovila. Ruski dron, prema tvrdnjama, ima domet od oko 10,000 kilometara, može biti naoružan nuklearnim bojevim glavama i doseže brzine do 185 km/h.

TOP SECRET US drone not so secret anymore...after popping up on Google Earth pic.twitter.com/9pxFtxwg3z

Prošlog tjedna, Northrop Grumman za Telegraph objavili su više detalja o svom robotskom podvodnom plovilu 'Manta Ray' u novim videozapisima, prikazujući prvo probno ronjenje i pregled projekta s dosad neviđenim snimkama. Tvrtka je objavila da je završila testiranje u punoj veličini, u vodama kod južne Kalifornije u veljači i ožujku ove godine. S obzirom na nedavna testiranja, postavljaju se pitanja o utjecaju naprednih podvodnih dronova na budućnost pomorskih borbi. Korištenjem sposobnosti morskih organizama da osjete i najmanje poremećaje u svom okruženju, DARPA vjeruje da može unaprijed otkriti čak i najmanje autonomne uređaje.

Exclusive: Dive into the Future with Northrop Grumman's Game-Changing Underwater Drone, The Manta Ray!



In this video, we’re taking a closer look at Northrop Grumman’s latest advancement in uncrewed underwater vehicles, providing an initial glimpse into the capabilities and… pic.twitter.com/6NtxGA3PmR