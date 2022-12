Strani novinar tvrdi: Njemačka i Luxemburg prijetile blokadom Hrvatske ako ne uđu i Bugarska i Rumunjska

Sastanak ministara unutar Vijeća EU krenuo je danas oko 10.30 sati, a gotovo tri sata nakon, čini se kako još nema dogovora oko prihvaćanja Hrvatske, Rumunjske i Bugarske u Schengen od 2023. Inače, radi se o posljednjem koraku koji dijeli Hrvatsku od bezgranične zone Europske unije.

Naime, dopisnik iz Bruxellesa Jack Parrock objavio je na Twitteru kako su dogovori još u tijeku jer i dalje ne postoji koncenzus oko primanja Hrvatske, Bugarske i Rumunjske u Schengen, zbog čega su krenuli odvojeni pregovori.

''Čujem i da će Njemačka i Luksemburg blokirati pristup Hrvatskoj ako se povuku veta protiv Bugarske i Rumunjske'', tvrdi ovaj novinar.

Zasad nema nikakvih službenih potvrda o takvim pritiscima.

NEW: EU home affairs ministers are unable to find unanimity to agree on Schengen access for 🇭🇷🇷🇴🇧🇬.They’re now breaking up for separate negotiations.



I’m hearing Germany and Lux are threatening to block Croatia’s access if vetos aren’t lifted against Bulgaria and Romania.