Strahuje se od tsunamija: Snažan potres magnitude 7.4 pogodio Novi Zeland

Snažan potres magnitude 7.4 pogodio je područje 600 kilometara sjeveroistočno od Novog Zelanda. Potres je zabilježen na dubini od oko 33 kilometara, južno od otočja Kermadec.

EMSC je javio da je epicentar potresa udaljen 1079 kilometara od Wellingtona. Ubrzo je objavljeno i upozorenje na opasne tsunamije koji su mogući kao posljedica potresa.

Nacionalna agencija za upravljanje u hitnim situacijama upozorila je da obalna područja mogu osjetiti jake i neobične struje ili valove.

Felt #earthquake M7.3 strikes 594 km NE of #Ruatoria (New Zealand) 30 min ago. Please report to: https://t.co/WNettWzvE5 pic.twitter.com/7DFDMVSDtQ