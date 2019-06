Strache neće u EU parlament, ali njegova supruga hoće u austrijski

Heinz-Christian Strache koji je nedavno bio prisiljen odstupiti s mjesta potkancelara sada već bivše austrijske vlade i mjesta čelnika krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) zbog skandalozne video snimke u kojoj nudi sklapanje državnih ugovora lažnoj nećakinji ruskog bogataša u zamjenu za financijsku potporu njegovoj stranci, poslao je u ponedjeljak ujutro službeno priopćenje da neće prihvatiti EU-mandat.

Strache je, naime, na kandidacijskoj listi FPÖ-a za nedavne europske izbore dobio 45.000 preferencijalnih glasova Austrijanaca, iako je bio je na posljednjem 42. mjestu. To mu je bilo više nego dovoljno da si osigura zastupničko mjesto u EU parlamentu. I sve to, unatoč tome da je upravo on glavni akter „Ibiza skandala“, zbog kojeg je pala austrijska vlada Narodne stranke (ÖVP) kancelara Sebastiana Kurza i tada njegovih „slobodnjaka“ (FPÖ), što je izazvalo burne reakcije u Austriji, Europi i svijetu.

Već danima gotovo svi austrijski mediji pišu o „dealu“ unutar Stracheove stranke, na čijem je čelu sada stranački strateg Norbert Hofer. Navodno je Stracheu savjetovano da ne prihvati EU mandat, jer bi to moglo uništiti izglede „slobodnjaka“ za njihov dobar plasman na predstojećim prijevremenim austrijskim izborima, najavljenim za 29. rujan.

Kako Strache ne namjerava iščeznuti s austrijske političke scene, što je istakao i u ponedjeljak u svom priopćenju riječima „ moj politički život koji je usredotočen na Beč i Austriju, nije sa sigurnošću na kraju, obećavam vam“, FPÖ-ov stranački vrh, bolje rečeno Hofer, morao je adekvatno „zbrinuti“ svog dugogodišnjeg čelnika i prijatelja, izvještavaju austrijski mediji.

Hofer je navodno za Stracheovo odustajanje od EU-mandata, u dogovoru s čelnikom bečkog ogranka FPÖ-a Dominikom Neppom ponudio Stracheovoj mladoj supruzi Philippi treće mjesto na stranačkoj kandidatskoj listi pokrajine Beč na izborima za zastupnike u Nacionalno vijeće austrijskog parlamenta.

I sam Hofer je pozdravio kandidaturu Philippe Strache, jer je, kako je istakao, „na području zaštite životinja, prije svega u Beču, već poznato ime“.

Pod naslovom „Philippa ide u Parlament, za Strachea savjetnički ugovor“ i nadnaslovom „Plan: HC (Heinz-Christian op..) bi se 2020. trebao kandidirati u Beču“, austrijski dnevni list „Österreich“, ali i brojni drugi mediji protekli su vikend izvještavali o navodnom FPÖ-ovom „dealu“ i planu „Stracheovog povratka“ u politiku, najkasnije na bečkim pokrajinskim izborima sljedeće godine.

Strache u svom priopćenju u ponedjeljak opovrgava navode medija i tvrdi da nema ni govora o političkim kalkulacijama „ a najmanje o bilo kakvom dealu“ i dodaje:

– Odluku sam donio nakon zrelih razmišljanja i dugih razgovora s mojom suprugom i obitelji kao i mojim pouzdanim suputnicima.

Istakao je kako nikada nije ni želio otići u Bruxelles, jer je njegov fokus oduvijek bila Austrija i Beč . Najavio je mogući povratak u politiku, ali tek nakon što budu razjašnjeni „pozadinski razlozi“ Ibiza skandala. Ustvrdio je kako je tajni video „politički atentat“ na njega, opovrgnuvši da je činio nezakonite radnje.

– To sam dužan mojim biračima, građanima ove zemlje, mojoj ženi i mojoj obitelji i na kraju i samom sebi – stoji u Stracheovom priopćenju.

Ono što ne stoji, ali piše bečki tjednik „Profil“ je da je austrijsko Državno tužiteljstvo protiv Strachea, vezano uz inkriminirani video pokrenulo istragu zbog „sumnje na nevjeru“, što je navedenom izvoru potvrdilo Državno tužiteljstvo. Da li su austrijski birači spremni honorirati FPÖ-ova strateška razmišljanja i razmještanja vidjet će se uskoro na jesenjim prijevremenim izborima.