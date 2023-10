Brutalni pokolj životinja u BiH: Kriminalci ubijaju konje, nekima je vrijednost i 20.000 eura

IVAN HRSTIĆ

Ukrajinci podbacili, no Putin slavi tek u Mađarskoj, Slovačkoj i – Hrvatskoj

Ukrajinska ljetna ofenziva nije uspjela. Podbacila je u minimalnom cilju – doći ne baš do sanjanog Azova, ali barem do Tokmaka – grada koji je bio 30 km od prve linije bojišnice te još 70 km do mora.