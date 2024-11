Što sada čeka Njemačku: Izgledni su prijevremeni izbori

Njemački kancelar Olaf Scholz smijenio je u srijedu ministra financija Christiana Lindnera, koji je ujedno i predvodnik manjeg koalicijskog partnera u vladi Liberalno-demokratske stranke (FDP), i najavio mogućnost raspisivanja prijevremenih izbora. "Danas sam predsjednika Frank-Waltera Steinmeira zamolio za razrješenje ministra financija. Osjećam se prisiljenim na taj potez jer nam je potrebna djelotvorna vlada", rekao je njemački kancelar Olaf Scholz (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) na izvanrednoj konferenciji za medije.

Scholz je objasnio kako će na sjednicama gornjeg i donjeg doma parlamenta do kraja godine pokušati donijeti zakone "koji ne trpe odgađanje". Njemački kancelar je najavio da će na prvoj sjednici Bundestaga u novoj godini postaviti pitanje povjerenja njegovoj socijaldemokratsko-zeleno-liberalnoj vladi i ako mu to povjerenje ne bude ukazano, pokrenuti postupak za raspisivanje prijevremenih izbora koji bi bili održani do kraja ožujka. Redovni izbori bili su predviđeni za rujan 2025.

Scholz je objasnio kako će se u najbržem mogućem roku sastati s predvodnikom demokršćanske oporbe Friedrichom Merzom (Kršćansko-demokratska unija CDU) "jer Njemačka ne može čekati". Unija CDU/CSU je posljednjih nekoliko tjedana uvijek iznova pozivala Olafa Scholza da raspusti vladu i raspiše prijevremene izbore.

Scholz je prije toga objasnio kako je ministru Lindneru i FDP-u danas još jednom ponudio rješenja za proračun, ali da je on i ovaj prijedlog odbio. "Uvijek iznova sam u protekle tri godine pokušavao pronaći načina kako spojiti različite interese unutar vlade", rekao je Scholz i dodao kako je je ministar Lindner "prečesto prekršio povjerenje i prijašnje dogovore". "Ovakav egoizam, jedan dan nakon tako važnog događaja poput izbora u SAD-u, je nedopustiv", rekao je Scholz.

Vodeći predstavnici koalicijskih stranaka već danima pokušavaju pronaći zajedničke smjernice u politici vlade, posebice oko proračuna za 2025. oko kojeg se vlada spori već mjesecima. Dok su SPD i Zeleni za veći proračun koji bi uključivao i pomoć posrnuloj automobilskoj industriji, Lindner i FDP ustraju na mjerama štednje. FDP je za vrijeme konferencije za medije kancelara Scholza najavio istupanje iz koalicijske vlade.

