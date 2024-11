Scholz smijenio ministra Lindnera, Bild o raspadu koalicije: Semafor je ugašen

Njemački kancelar Olaf Scholz (SPD) smijenio je ministra financija i čelnika FDP-a Christiana Lindnera, potvrdio je glasnogovornik vlade Steffen Hebestreit. Ova odluka znači da je tzv. Semafor koalicija, vladajuća koalicija koju u Njemačkoj čine SDP, FDP i Zeleni, de facto završena, a očekuje se da će i ostali ministri iz FDP-a podnijeti ostavke.

Kancelar Scholz u srijedu u 21:15 dao je izjavu za medije. Najavio je da planira zatražiti glasovanje o povjerenju u njemačkom Bundestagu 15. siječnja. Ako glasovanje ne prođe prema planu, savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier morat će odlučiti hoće li raspustiti Bundestag i raspisati nove izbore, koji će biti najkasnije u ožujku. Kako Scholz nema većinu, to je vrlo vjerojatno. Prije Božića, zajedno sa Zelenima, još uvijek želi dati nekoliko zakona na glasovanje u Bundestagu.

Prema neslužbenim informacijama Bilda, FDP je navodno planirao napustiti koalicijski odbor u Uredu kancelara ove srijede, a potom sutra raskinuti koalicijski sporazum sa SPD-om i Zelenima. Kancelar Scholz je sada to preduhitrio. Izaslanstvo FDP-a potom je napustilo Ured kancelara. Najprije ministar pravosuđa Marco Buschmann, potom ministar obrazovanja Stark-Watzinger i šef parlamentarne skupine Christian Dürr.

U pozadini sukoba navodno se nalaze razlike u proračunskoj, financijskoj i gospodarskoj politici. Prema informacijama Spiegela, Scholz je od Lindnera zatražio da suspendira ograničenje zaduživanja. Lindner je to odbio, pozivajući se na druge mogućnosti. Nakon toga došlo je do smjene ministra. SPD i Zeleni su prije koalicijskog odbora izjavili da je dogovor o proračunu za 2025. moguć ako za to postoji volja. FDP pod Lindnerom je, međutim, inzistirao da se mora zauzeti drugačiji smjer ekonomske politike.

Lindner je, navodi Deutsche Welle, zahtijevao opsežne gospodarske reforme, kojima su se druge dvije stranke u koaliciji usprotivile. "Sporno je kako Njemačka može popuniti rupu u proračunu za 2025. prije odlučujućeg sastanka proračunskog odbora 14. studenog. Sukob oko potrošnje dolazi u trenutku kada se njemačko gospodarstvo bori i suočava s još jednom godinom recesije", podsjeća DW.

Politico navodi da je FDP najmanja stranka u koaliciji i sada ima samo četiri posto glasova, što je ispod praga potrebnog za ulazak u njemački parlament na sljedećim saveznim izborima, zakazanim za rujan. "To znači da su njeni čelnici razmišljali o raskidu koalicije kako bi spasili svoju političku budućnost", smatra Politico.

Mnogi u Njemačkoj nadali su se da će pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, ostvarena ranije tijekom dana, potaknuti koaliciju da ostane ujedinjena zbog straha da bi budući predsjednik mogao ozbiljno opteretiti najveće europsko gospodarstvo. Postojala je bojazan da bi Trump mogao uvesti trgovinske mjere usmjerene protiv ključne njemačke automobilske industrije, čime bi pokrenuo trgovinski rat s potencijalno ozbiljnim posljedicama.

Analiza Njemačkog ekonomskog instituta (IW) procjenjuje da bi novi trgovinski rat Njemačku mogao koštati 180 milijardi eura tijekom četiri godine Trumpova mandata. Međutim, naposljetku se čak ni prijetnja koja stiže iz SAD-a nije pokazala dovoljnom da razjedinjene stranke ostave po strani svoje razlike.

