Stiže zahlađenje, moguć i snijeg

Vrijeme će do petka biti stabilno - pretežno sunčano, osobito u četvrtak i vedro, te iznadprosječno toplo, ujutro ponegdje uz maglu, na kopnu pri tlu i slab mraz.

Meterolog Zoran Vakula za HRT prognozira kako će u u subotu će još biti relativno toplo, ali uz sve više oblaka, u zapadnim krajevima poslijepodne i čestu kišu, uz pad temperature - navečer u gorju ponegdje i snijeg.

- U noći daljnje zahladnjenje pa će snijeg nakratko biti moguć i u nekim nizinama, a dodatnom osjećaju hladnoće pridonosit će većinom umjeren, gdjegod i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaka i olujna bura, mjestimice vjerojatno i s orkanskim udarima. Oborina će još ponegdje biti uglavnom prijepodne, a prema kraju nedjelje slijedi djelomično razvedravanje - navodi Vakula.

Idući tjedan građani mogu očekivati promjenljivo vrijeme i to u glavnom u kopnenom području, te je moguća mjestimičma kiša dok su na istoku i u gorju većinom vjerojatan snijeg. U mnogim krajevima mogle bi izostati oborine, no hladnoća i vjetar neće.

Možemo očekivati kako će idući tjedan, posebice njegova prva polovica, biti hladnija i primjerenija zima. Mnogi bi mogli zbog lošijeg vremena podnositi samoizolaciju i karantenu, no s temperature u minusu neće usrećiti poljoprivrednike, napominje Vakula.

Četvrtak: pretežno sunčano i još toplije, ujutro ponegdje magla

- U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i danju malo toplije nego u srijedu. Jutarnja temperatura između 2 i 4 °C, a najviša dnevna od 19 do 21 °C.Malo toplije bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz temperaturu od 20 do 22 °C. Bit će sunčano, uz slab vjetar, a ujutro postoji mala vjerojatnost za mjestimičnu kratkotrajnu maglu - napominje Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing.

Napominje kako će pretežno sunčano biti u gorju, ujutro rijetko gdje uz kratkotrajnu maglu, a na sjevernom Jadranu gotovo vedro. Jutarnja temperatura će u gorju biti između 0 i 3 °C pa postoji mogućnost za slab mraz pri tlu, a danju posvuda ugodna toplina, uz najvišu temperaturu između 17 i 21 °C. Uz obalu će ujutro još puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, a zatim vjetar uglavnom slab.

- Sunčano će biti i u Dalmaciji, uz temperaturu između 18 i 21 °C, a jutro će u unutrašnjosti biti i dalje razmjerno svježe. Ujutro će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, danju uglavnom vjetar promjenljiva smjera, uz malo valovito more. Obilje sunca i ugodne topline bit će i na jugu Hrvatske. Nakon bure u jutarnjim satima, danju će puhati vjetar s mora, uglavnom slab - smatra meterologinja.

Građani će u petak u kopnenom dijelu Hrvatske uživati u većinom sunčano i toplo, dok se očekuje u subotu postupan porast naoblake sa zapada.

- U noći na nedjelju uz osjetno zahladnjenje u gorju može biti susnježice i snijega. Nedjelja donosi gotovo zimski ugođaj i pad temperature uz povremenu kišu, u gorju i snijeg te umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Razmjerno hladno zadržat će se i početkom sljedećeg tjedna kada još mjestimice može biti oborina. Na Jadranu u petak također većinom sunčano i toplo vrijeme. Za vikend oblačnije, a osobito na sjevernom dijelu povremeno će biti i kiše. Potkraj subote zapuhat će jaka, podno Velebita na udare i olujna bura koja će se u nedjelju proširiti na cijelu obalu uz zahladnjenje. Bure će biti i početkom sljedećeg tjedna, pa se može reći ako već prve dvije bure u ožujku i nisu bile naročito izražene, ova, "treća marčana", mogla biti i najjača - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.