Stiže nam novo nevrijeme: Civilna zaštita objavila koji je dio Hrvatske na udaru

Prema vremenskoj prognozi DHMZ-a, na snazi je narančasto upozorenje za splitsku i dubrovačku regiju, zbog visokih temperatura i mogućeg toplinskog vala. Moguća je grmljavina, mjestimice jak i olujan vjetar te tuča u prijepodnevnim satima na sjevernom Jadranu - osobito Istri, a poslije 16 sati i Gorskom kotaru, karlovačkom području uz granicu sa Slovenijom, a poslije 18 sati u Zagorju i Međimurju, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite. Za utorak je upaljeno narančasto upozorenje za pet regija. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", stoji u upozorenju.

Kako smo već pisali, DHMZ je javio kako će vrijeme danas biti sunčano i vruće. Poslijepodne sa sjeverozapada postupni porast naoblake, a u unutrašnjosti Istre ponegdje može pasti i malo kiše. Zapuhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 °C. No, na snazi su i upozorenja, što za vrućine, a ponegdje i za nevrijeme.

Video: Žena zapela u oluji, držala se za prometni znak: 'Prolaznik me spasio iz horora, hvala mu'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako su jutros pod žutim alarmom bile riječka i zagrebačka regija, sada je žuto upozorenje na snazi i za gospićku i karlovačku regiju. Lokalno je moguć izraženiji pljusak i grmljavina. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuje DHMZ. Splitska i dubrovačka regija su u narančastom zbog toplinskog vala.

Foto: DHMZ

U utorak promjenjivo uz mjestimične pljuskove i grmljavinu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. U noći i ujutro te ponovno navečer lokalno i jače izražene, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. U Dalmaciji najviše sunčanih razdoblja.

VEZANI ČLANCI:

Puhat će većinom umjeren, uz nestabilnosti prolazno i jak jugozapadni vjetar, navečer u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale umjereno i jako jugo, ponegdje i olujno, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka na kopnu od 18 do 22, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna između 27 i 32, u Dalmaciji i do 35 °C.

Foto: DHMZ

Upaljeno je narančasto upozorenje za pet regija. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", stoji u upozorenju.

.